Barcelona sluit voor honderden miljoenen euro's grootste deal uit historie

Donderdag, 21 juli 2022 om 21:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Barcelona heeft donderdag het tweede deel van de enorme tv-deal met Sixth Street afgerond, zo meldt Sport. De Catalanen verkopen nog eens vijftien procent van de televisierechten van de club aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Daarmee komt voor Barça een bedrag vrij van 400 miljoen euro, nadat Sixth Street in het eerste deel al 267,5 miljoen euro neertelde voor de eerste tien procent.

De overeenkomst is geldig voor 25 jaar. Gedurende die periode beschikt Sixth Street dus in totaal over 35 procent van de uitzendrechten van Barcelona. De Catalanen hebben op korte termijn enorm profijt van de deal. Zo vervalt de gehekelde 3-1-regel voor de club, die inhield dat Barcelona slechts 33 procent van de inkomsten mocht herinvesteren in nieuwe spelers. Een jaar eerder gold zelfs een 4-1-regel voor Barça, waardoor slechts 25 procent mocht worden geherinvesteerd. Barcelona verwacht door de deal over het seizoen 2021/22 groene cijfers te schrijven, een enorm verschil met het nettoverlies van 481 miljoen euro een boekjaar eerder.

Niet alle problemen zijn daarmee voor Barcelona opgelost. Zo mogen de nieuwe spelers (Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen en Pablo Torre) nog altijd niet geregistreerd worden in LaLiga. Dat geldt ook voor Sergi Roberto en Ousmane Dembélé, die deze zomer een nieuw contract aangingen met de club. Barcelona heeft een derde financiële injectie van nog eens 100 miljoen euro nodig om de registratieproblemen te verhelpen.

Het is nog onduidelijk op welke manier Barcelona de laatst benodigde investering wil binnenhalen. Frenkie de Jong zou een enorme bijdrage kunnen leveren door over te stappen naar Manchester United, een transfer waarmee Barça 75 miljoen euro exclusief 10 miljoen euro aan bonussen kan bijschrijven. Ook overweegt de Spaanse grootmacht om een deel van de aandelen van Barça Studios te verkopen. Die bedrijfstak heeft de audiovisuele productie bij Barcelona in handen.