Haller komt met hoopvolle update vanuit ziekenhuisbed: ‘Goedenavond allen’

Donderdag, 21 juli 2022 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

Sébastien Haller komt via zijn socialmediakanalen met een update over zijn gezondheid. De 28-jarige centrumspits van Borussia Dortmund, bij wie een teelbaltumor is vastgesteld, komt met hoopvol nieuws. "Goedenavond allen", schrijft Haller in het Frans op Instagram. "Ik wilde jullie even laten weten dat de eerste stap is volbracht!"

Haller zet zijn bijschrift van een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. "Ik wil graag Borussia Dortmund en het medische team bedanken, die uitzonderlijk goed voor mij zijn", aldus de aanvaller, die onlangs voor minimaal 31 miljoen euro werd weggehaald bij Ajax. "Grote dank ook aan al het verplegend personeel van het ziekenhuis voor hun steun en vriendelijkheid."

Maandag werd bekend dat de Frans-Ivoriaanse spits het trainingskamp van Dortmund onmiddellijk had verlaten. Uit de berichtgeving van de club werd niet duidelijk of het om een kwaadaardige of goedaardige tumor gaat, mogelijk wordt dat nog onderzocht. "Het nieuws van vandaag komt als een schok voor Sébastien en voor ons allemaal", zei Sebastian Kehl, technisch directeur van Dortmund.

"De hele BVB-familie wenst Sébastien zo snel mogelijk een volledig herstel, we hopen hem zo snel mogelijk weer te kunnen zien", aldus Kehl eerder. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt."