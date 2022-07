AZ-directeur Max Huiberts meldt veelbelovend akkoord met Internazionale

Donderdag, 21 juli 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

AZ kan zeer binnenkort beschikken over Zinho Vanheusden. De Alkmaarders hebben een akkoord gesloten met Internazionale over een huurperiode van een seizoen, zo meldt Max Huiberts donderdagavond voor de camera van RTL 7. AZ heeft bovendien een optie tot koop bedongen voor de 22-jarige centrumverdediger.

Vanheusden, die één interland speelde voor België, is op dit moment al in Alkmaar. "Over Zinho kan ik duidelijk zijn", opent technisch directeur Huiberts voorafgaand aan de wedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina. "We hebben een akkoord met Inter. We moeten de laatste persoonlijke voorwaarden met de zaakwaarnemer van Zinho nog afkaarten, maar dat gaat waarschijnlijk wel door."

Huiberts bevestigt dat er een optie tot koop is. "Dat moet allemaal nog op papier komen, maar dat zit daar wel bij, ja", aldus de directeur, die Vanheusden al heeft begroet. "Hij is op dit moment al bij ons. Hij traint nog niet met de groep mee, maar we zijn wel in de eindfase om dat af te ronden." Dat Inter alweer afscheid neemt van Vanheusden is opvallend, temeer om dat de Milanezen vorig jaar zomer liefst zestien miljoen euro neertelden voor de veelbelovende mandekker.

Dat bedrag werd door Inter overgemaakt aan Standard Luik, waar Vanheusden de jeugdopleiding doorliep en al op achttienjarige leeftijd basisspeler werd. Vanheusden werd door Inter direct verhuurd aan Genoa. De verdediger maakte mede door aanhoudend blessureleed speelminuten in slechts veertien Serie A-duels en twee wedstrijden in de strijd om de Coppa Italia. De Belg zal bij AZ de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos.