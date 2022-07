AZ gaat met debutant Jens Odgaard op jacht naar eerste coëfficiëntenpunt

Donderdag, 21 juli 2022 om 19:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

AZ treedt donderdagavond met Jens Odgaard in de basis aan in de tweede voorronde van de Conference League. De debuterende spits, die voor vier miljoen euro overkwam van Sassuolo, moet tegen Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina vanaf de linkerflank ondersteuning bieden aan centrumspits Vangelis Pavlidis. De aftrap is om 20.30 uur in het AFAS Stadion in Alkmaar.

Hobie Verhulst staat onder de lat bij AZ. De doelman heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Peter Vindahl, zo gaf Pascal Jansen deze week al te kennen. De meest opvallende naam achterin is die van Milos Kerkez. De achttienjarige linksback krijgt de voorkeur boven Mees de Wit, die werd overgenomen van PEC Zwolle. Sam Beukema en Bruno Martins Indi vormen het centrale duo, terwijl Pantelis Hatzidiakos als rechtsback staat opgesteld.

Jordy Clasie, Dani de Wit en Tijjani Reijnders vormen het Alkmaarse middenveld. Jesper Karlsson haakte voorafgaand aan de wedstrijd geblesseerd af. Het gemis van de sterspeler moet worden opgevangen door Hakon Evjen, die vanaf de rechterflank zal spelen. Pavlidis en Odgaard zijn als vermeld de overige aanvallers in de ploeg van Jansen.

In de voorronden van de drie Europese clubtoernooien zijn halve coëfficiëntenpunten te verdienen ten opzichte van de hoofdfase. Dat betekent dat een overwinning in deze fase één clubpunt waard is. Het aantal clubpunten wordt gedeeld door het aantal Europese deelnemers van een land. Nederland treedt opnieuw aan met vijf Europese deelnemers; één clubpunt levert dus 0,2 landpunt op. Concurrent Portugal, dat nu onder Nederland op de zevende plaats in de ranking staat, komt donderdagavond met Vitória SC in actie tegen het Hongaarse Puskás Akadémia.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Odgaard.