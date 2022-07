Van Bommel treft oude bekende van Feyenoord en verrast met de opstelling

Donderdag, 21 juli 2022 om 19:07 • Guy Habets

Mark van Bommel heeft de opstelling voor zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Royal Antwerp bekend gemaakt. Toby Alderweireld mag in de Conference League-voorronde tegen Drita meteen in de basis beginnen en dat is een verrassing, aangezien er vraagtekens werden gezet bij zijn fitheid. De Belgische stopper wordt door Van Bommel echter in staat geacht om als basisspeler te kunnen fungeren.

Anderhalve week geleden werd bekend dat Antwerp erin geslaagd was om Alderweireld terug te halen. De mandekker werd overgenomen van Al-Duhail in Qatar en had al een tijdje geen wedstrijd meer gespeeld, maar dat weerhoudt Van Bommel er niet van om hem een basisplaats te geven. Met rugnummer 23 zal hij de achterhoede van the Great Old van routine en ervaring moeten gaan voorzien.

Verder is er ook nog een basisplaats weggelegd voor Vincent Janssen. Dat lag wel in de lijn der verwachtingen, omdat de Nederlander in de voorbereiding ook in de spits stond bij Antwerp en een prima indruk maakte. Donderdagavond mag hij dus in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Belgen gaan proberen om tot scoren te komen. Hij wordt in zijn rug ondersteund door Radja Nainggolan, die ook nog steeds voor Antwerp speelt.

De nummer vier van het afgelopen Pro League-seizoen speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen Drita. Die ploeg uit Kosovo kwam vorig jaar in dezelfde ronde nog uit tegen Feyenoord en bezorgde de Stadionclub tot twee keer toe een heet avondje. Drita hield het thuis op 0-0 en kwam in De Kuip tot twee keer toe op voorsprong. Uiteindelijk won Feyenoord met 3-2 en ging het door.