Feyenoord haalt ‘een van de grotere talenten uit Slowakije’ binnen

Donderdag, 21 juli 2022 om 18:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:11

Feyenoord heeft zich versterkt met Leo Sauer, zo melden de Rotterdammers op de clubwebsite. De zestienjarige vleugelspits komt op huurbasis over van MSK Zilina uit zijn thuisland Slowakije. Rini Coolen (foto) heeft hoge verwachtingen. "Leo staat in Slowakije te boek als een van de grotere jeugdtalenten", aldus het hoofd jeugdopleidingen van Feyenoord.

"Hij valt het beste te omschrijven als een creatieve buitenspeler die over een goede techniek beschikt", vervolgt Coolen, die niet toevoegt of Feyenoord een optie tot koop heeft op het talent. Sauer zelf kan in elk geval niet wachten om aan de slag te gaan in Rotterdam. "Ik heb voor Feyenoord gekozen omdat mijn droom is om profvoetballer te worden bij een grote Europese club", aldus de jonge vleugelaanvaller.

"De manier van spelen bij Feyenoord spreekt me erg aan en daarnaast heeft de club een rijke historie en fantastische supporters. Ik hoop het komende seizoen veel succes te hebben bij de club." Sauer, die het liefst op de rechterflank speelt en zes keer uitkwam voor Slowakije Onder 17, zal ondanks zijn jeugdige leeftijd worden toegevoegd aan de Onder 21 van Feyenoord.

De Rotterdamse club probeert met dat elftal de weg omhoog te vinden in de voetbalpiramide, om uiteindelijk in de Keuken Kampioen Divisie terecht te komen. Jong Feyenoord werd afgelopen seizoen voorjaarskampioen in de Onder 21-competitie, maar verloor vervolgens de play-offs van najaarskampioen Almere City Onder 21. Daardoor bleef het Rotterdamse beloftenelftal steken op het vierde voetbalniveau van Nederland.