Halsstarrig Chelsea voorkomt transfer van Hakim Ziyech naar Milaan

Donderdag, 21 juli 2022 om 18:29 • Guy Habets

Hakim Ziyech verkast deze zomer niet naar AC Milan. Dat melden the Daily Telegraph en diverse Italiaanse media donderdagmiddag. I Rossoneri willen de spelmaker per se huren met optie tot koop, terwijl Chelsea alleen akkoord gaat met een verkoop. De Londense club heeft nu de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

Chelsea en trainer Thomas Tuchel willen de selectie renoveren en meerdere spelers staan op de nominatie om te vertrekken. Ziyech is er daar één van. De Marokkaan mag alleen verkocht worden, aangezien the Blues verwachten dat hij een aardige transfersom op kan leveren en ze nu willen cashen. Een verhuur met niet verplichte optie tot koop is dus geen mogelijkheid voor Chelsea, maar dat is nu net wat Milan wel graag zou zien. De Italianen willen niet te veel uitgeven, aangezien ze de portemonnee al moeten trekken voor de aanstaande komst van Charles De Ketelaere.

Het overnemen van Ziyech moest volgens de beleidsbepalers in San Siro dus ook niet al te veel kosten en huren met een niet verplichte optie tot koop was de enige mogelijkheid. Nu Chelsea dat niet wil, is een transfer naar Milan dus afgeketst voor de Marokkaanse spelmaker en zullen andere mogelijkheden zich moeten gaan aandienen. Het is niet duidelijk waar de voorkeur van de voormalig Ajacied zelf naar uitgaat.

Ziyech maakte medio 2020 voor 40 miljoen euro de overstap van Ajax richting Chelsea. Onder Frank Lampard en diens opvolger Thomas Tuchel wist de 29-jarige spelmaker nooit een vaste plaats te veroveren. Met name afgelopen seizoen zat Ziyech geregeld op de bank bij the Blues, al had hij wel een basisplaats in de laatste twee duels in de Premier League. Tuchel opteert voor een 3-4-2-1-systeem en daarin lijkt geen vaste plaats te zijn voor Ziyech op de rechterflank. De Duitse manager heeft reeds aangegeven niet van plan te zijn om zijn manier van spelen te veranderen.