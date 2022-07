Toptalent maakt onverwachte keuze en laat Europese grootmachten links liggen

Donderdag, 21 juli 2022 om 17:57 • Wessel Antes • Laatste update: 18:04

Het felbegeerde Braziliaanse talent Endrick Felipe blijft de komende jaren voor Palmeiras spelen, zo maakt de club donderdag bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse aanvaller heeft op de dag van zijn zestiende verjaardag onverwachts een contract ondertekend dat hem tot medio 2025 aan boord zal houden bij Palmeiras. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft Endrick een nieuwe clausule in zijn contract laten opnemen van maar liefst zestig miljoen euro.

Zijn gelimiteerde transfersom is daardoor een stuk hoger geworden. Eerst moesten geïnteresseerde clubs slechts twintig miljoen betalen voor de handtekening van Endrick. Real Madrid had met de Braziliaan hetzelfde traject voor ogen als met Vinícius Júnior en Rodrygo. Dat duo werd in de afgelopen jaren vroegtijdig naar Madrid gehaald voor beiden 45 miljoen euro. Vooral Vinícius Júnior bleek een schot in de roos te zijn. In de Champions League finale van het afgelopen seizoen maakte hij de winnende goal tegen Liverpool (eindstand 0-1). Volgens het Spaanse Sport wilden zowel Barcelona als Real deze zomer een poging wagen voor Enrick.

Endrick staat in Brazilië bekend als een van de grootste talenten uit zijn generatie. Ondanks zijn leeftijd heeft Endrick een imposant fysiek. In zijn eerste vijf seizoenen in de jeugd van Palmeiras maakte Endrick 165 doelpunten in 169 wedstrijden. Momenteel speelt de linksbenige aanvaller in het Onder 20 elftal van de club. In zijn eerste 7 wedstrijden maakte hij in 295 minuten 6 doelpunten. De verwachting is dat Endrick dit seizoen zal aansluiten bij de hoofdmacht van Palmeiras. Hij is tevens jeugdinternational van Brazilië Onder 17.

Via de clubwebsite reageert Endrick enthousiast op deze weloverwogen keuze. “Ik ben trots op mijn keuze om voor Palmeiras te blijven spelen. Ik heb altijd veel vertrouwen gevoeld vanuit de club en daar ben ik dankbaar voor. Ik ga door met veel nederigheid en zal met beide benen op de grond blijven staan. Palmeiras heeft altijd in mij geloofd. Het is de club van mijn hart. Nu is het aan mij om op korte termijn aan te sluiten bij het eerste elftal, al zal dat niet makkelijk zijn. Palmeiras heeft gigantisch veel kwaliteit in de selectie.”