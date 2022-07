Erik ten Hag gaat opnieuw uit zijn plaat: 'Hey! That's f*cking rubbish!'

Donderdag, 21 juli 2022 om 17:24 • Laatste update: 17:42

Erik ten Hag heeft zich flink laten gelden op de training bij Manchester United. De trainer, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, wilde zien dat een oefening goed uitgevoerd werd en sprak talent Zidane Iqbal stevig aan op zijn fouten.

"Keep the ball on the floor.. Zidane! Keep the ball, hey! That's f*cking rubbish!", zo bulderde Ten Hag tijdens een oefenvorm. Een paar dagen geleden liet de oefenmeester zich ook al eens gaan, toen tijdens een met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Crystal Palace. Charlie Savage kreeg de wind van voren na een bijzondere loopactie.

Erik ten Hag: ”Keep the ball on the floor… ZIDANE! HEY! Keep the ball! F***ING RUBBISH!!” This manager is winning us the lot.pic.twitter.com/E0EpE4O5UO — J???? H????????? (@JackyHenchman) July 21, 2022

Ten Hag maakt tijdens zijn eerste weken als trainer op Old Trafford een gedreven indruk en heeft de harten van de fans van United al gestolen. Zijn duidelijkheid draagt bij aan zijn populariteit, maar ook het spel en de resultaten in de eerste oefenwedstrijden. Manchester United versloeg Liverpool, Melbourne Victory en dus Crystal Palace en is derhalve nog foutloos onder de Nederlandse trainer. Op 7 augustus begint het Premier League-seizoen voor Manchester United met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en daarvoor wordt er nog geoefend tegen Aston Villa, Atlético Madrid en Rayo Vallecano.