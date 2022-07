‘Wanhopige’ Ronaldo heeft nog twee laatste opties over in transfersoap

Donderdag, 21 juli 2022 om 17:01 • Wessel Antes • Laatste update: 17:06

Cristiano Ronaldo heeft nog maar twee opties over in zijn eigen transfersoap, zo meldt het Franse L'Équipe donderdag. De Portugese superster kan nog altijd blijven bij Manchester United, of zal moeten kiezen voor een overstap naar Atlético Madrid volgens de Franse sportkrant. Verder zijn alle opties uitgesloten. Het Amerikaanse CBS Sports meldt dat Ronaldo het allerliefst teruggaat naar zijn geliefde stad Madrid en daar veel voor over heeft.

De Portugees zou zelfs een salarisreductie van dertig procent overwegen volgens het Amerikaanse medium. De Amerikanen noemen het een wanhoopspoging om alsnog terug te keren in Spanje, en met name Madrid. Ronaldo woonde tussen 2009 en 2018 in de Spaanse hoofdstad en kende daar de meest succesvolle periode in zijn carrière. De 37-jarige aanvaller wist in 436 officiële wedstrijden voor Real Madrid 446 keer te scoren en 131 assists te geven. Daarnaast won hij onder andere vier keer de Champions League met Real.

Bij een terugkeer naar Madrid is Atlético de enige optie, zo stelt L'Équipe. Real Madrid heeft Ronaldo niet nodig. Wanneer de doelpuntenmachine kiest voor een vertrek naar Atlético zet hij gigantisch veel op het spel, gezien zijn nalatenschap bij de rivaal. Het is nog maar de vraag of de fans van Atlético zelf op de spits zitten te wachten. Diego Simeone zou volgens de Spaanse media wel dolenthousiast zijn over de mogelijke komst van Ronaldo.

Ondertussen hoopt Erik ten Hag nog steeds op het aanblijven van Ronaldo bij United. In een interview gaf de manager laatst aan dat hij niets begrijpt van discussies in de media of Ronaldo in zijn spel zou passen. “Ik denk dat Cristiano in staat is om vroeg druk te zetten. In zijn carrière heeft hij alles laten zien. Ik heb mijn eis gesteld. We willen op een bepaalde manier spelen. Een topspeler kan zijn steentje bijdragen. De spelers bepalen de manier waarop je speelt. Vooral spelers die doelpunten maken, omdat ze enorm belangrijk zijn voor een team. Je bouwt je team om hen heen”, aldus Ten Hag tegenover ESPN.