Toptransfer is ophanden: Sevilla houdt Koundé alweer buiten de selectie

Donderdag, 21 juli 2022 om 15:53 • Guy Habets • Laatste update: 16:45

Jules Koundé staat op het punt om een transfer te gaan maken. De Franse verdediger van Sevilla is door zijn club buiten de selectie voor een trainingskamp gehouden, omdat er serieuze interesse is van Chelsea. De verwachting is dat de deal rond komt.

Koundé was er al niet bij toen Sevilla een reis naar Zuid-Korea ondernam en zal ook ontbreken wanneer de Andalusische ploeg op het vliegtuig naar Lagos stapt. Daar zal een trainingskamp worden belegd met 31 spelers. Voor de mandekker uit Frankrijk zit er ondertussen een transfer in het vat, want er zijn meerdere Europese topclubs die interesse in Koundé hebben. Chelsea lijkt de gelukkige en gaat de mandekker waarschijnlijk spoedig presenteren.

?? A 3?1?-man squad for the training camp in Portugal ???? — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 21, 2022

The Blues hebben immers een bod van 65 miljoen euro neergelegd in Sevilla en dat is een bedrag waar men in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán wel akkoord mee wil gaan. Daarmee troeft Chelsea onder meer Barcelona af, dat graag gezien had dat Koundé actief bleef in LaLiga. De Londense club pakte door voor Koundé toen duidelijk werd dat Nathan Aké niet haalbaar was. De stopper van Manchester City stond bovenaan het wensenlijstje, maar zijn club gaf te kennen dat de Nederlander niet te koop was.

Bij Chelsea gaat Koundé wel samen spelen met Kalidou Koulibaly. De Senegalees werd eerder deze transferperiode overgenomen van Napoli en zal dus, samen met Koundé, de komende jaren het hart van de Blues-defensie gaan vormen. Trainer Thomas Tuchel wilde zijn achterhoede graag renoveren en kreeg ook te maken met het transfervrije vertrek van Andreas Christensen naar Barcelona.