Feyenoord vreest grotere leegloop: Aursnes persoonlijk akkoord met Benfica

Donderdag, 21 juli 2022 om 15:42 • Wessel Antes • Laatste update: 16:38

Benfica heeft de gesprekken met Feyenoord geopend over Fredrik Aursnes, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De Portugese club van Roger Schmidt zou vijftien miljoen euro over hebben voor de Noorse middenvelder. Dit bedrag zou door middel van bonussen nog kunnen oplopen. Aursnes ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2024, maar zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben volgens Romano.

Aursnes was het koopje van Frank Arnesen tijdens de vorige zomerse transferwindow van Feyenoord. De Rotterdammers betaalden slechts vijf ton aan het Noorse Molde. De 26-jarige middenvelder groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot een van de belangrijkste spelers in het elftal van Arne Slot. Verder kwam Aursnes nog meer in beeld bij de nationale ploeg van Noorwegen. In zijn eerste seizoen speelde Aursnes 47 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 1 keer scoorde en 4 assists gaf.

Slot beschreef Aursnes in mei als een 'spelversneller' tegenover de NOS. De middenvelder had een groot aandeel in de Europese campagne van Feyenoord, zo stelt de hoofdtrainer. "Hij ziet oplossingen eerder dan een ander. Hij heeft weinig balcontacten nodig om de bal naar voren te passen en hij kan het spel makkelijk van links naar rechts verplaatsen." Aursnes zelf kon zich daar goed in vinden. "Ik denk dat ik goed kan anticiperen en snel kan bewegen als ik de bal heb." RTV Rijnmond benadrukte in het afgelopen seizoen meermaals dat Aursnes de belichaming is van Feyenoords aloude slogan 'Geen woorden maar daden'. Doelend op zijn nederige karakter.

Toch moet Feyenoord nu vrezen voor een snel vertrek van de Noor. Jim Solbakken is de zaakwaarnemer van Aursnes en die zou volgens Romano de persoonlijke zaken al helemaal glad hebben gestreken. Het is nu alleen nog zaak dat Benfica en Feyenoord eruit komen. Voor Slot zou dit een aderlating zijn, aangezien Feyenoord dan opnieuw de transfermarkt op zal moeten voor een controle middenvelder. Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International meldt dat Feyenoord op de hoogte is van de interesse in Aursnes, maar dat er nog geen officieel bod is ontvangen.