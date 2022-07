Nottingham is bereid Lingard-deal te kapen met duizelingwekkend salaris

Donderdag, 21 juli 2022 om 15:25 • Wessel Antes

Nottingham Forest is bereid ver te gaan om Jesse Lingard voor de neus van West Ham United weg te kapen, zo meldt The Times donderdagmiddag. Lingard liep deze zomer uit zijn contract bij Manchester United en is zeer gewild bij verschillende clubs uit de Premier League. Nu kan de 29-jarige middenvelder ook een lucratief tweejarig contract ondertekenen bij de slagvaardige promovendus Nottingham.

Lingard zelf zou in ieder geval graag in de Premier League blijven spelen met het oog op het WK in Qatar. De Engelsman heeft nog steeds hoop dat bondscoach Gareth Southgate hem selecteert voor het eindtoernooi. Tot dusver kwam Lingard tot 32 interlands voor the Three Lions, waarin hij 6 keer wist te scoren. Buiten zijn sportieve wens wil Lingard financieel gezien gebruik maken van zijn transfervrije status. Ook zijn management hoopt een flinke som aan zijn handtekening over te houden.

Lingard zou volgens de Engelse media omgerekend minstens 210.000 euro per week willen verdienen bij West Ham. De Londense club zou tot nu toe nog onder dat weeksalaris hebben geboden. Lingard beleefde in het seizoen 2020/21 een fantastische tweede seizoenshelft bij the Hammers. In zestien officiële wedstrijden wist de middenvelder negen keer te scoren en gaf hij vijf assists. Lingard gaf na die periode aan het plezier in voetbal weer terug te hebben gevonden. Het door Nottingham geboden weeksalaris dat The Times noemt maakt Lingards keuze echter zeer interessant.

Volgens de Engelse krant zou Lingard bij de promovendus een weeksalaris van omgerekend 230.000 euro kunnen gaan opstrijken. Daarmee hoopt Nottingham West Ham direct te verslaan en zo Lingard binnen te halen. Lingard was tot deze zomer in totaal 22 jaar aan the Red Devils verbonden. Hij doorliep vrijwel alle jeugdelftallen en brak door in de hoofdmacht. Uiteindelijk speelde Lingard 231 officiële wedstrijden voor United, waarin hij 35 doelpunten maakte en 21 assists gaf.