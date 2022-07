RB Leipzig weigert Bayern-bod van tientallen miljoenen voor steunpilaar

Donderdag, 21 juli 2022 om 14:38 • Wessel Antes • Laatste update: 14:42

RB Leipzig heeft opnieuw een bod van Bayern München voor Konraid Laimer van tafel geveegd, zo meldt BILD donderdag. Het Beierse bod bedroeg een transfersom van 23 miljoen euro plus diverse bonussen. Leipzig mikt op een transfersom van minstens 30 miljoen euro voor de Oostenrijks international die vastligt tot medio 2023.

Leipzig haalde de 25-jarige middenvelder in juli 2017 voor 7 miljoen euro op bij RB Salzburg. Sindsdien speelde Laimer 160 officiële wedstrijden voor Die Roten Bullen, waarin hij 11 keer scoorde en 18 assists gaf. Laimer zelf zou het liefst nu al de overstap naar München maken, zodat hij voor de competitie begint al heeft kunnen wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. Toevalligerwijs spelen Leipzig en Bayern op 30 juli een duel om de Duitse Supercup. Het is nog maar de vraag of de transfer van Laimer dan al rond is.

In de vorige transferzomer verkocht Leipzig al twee spelers aan Bayern. Der Rekordmeister nam Dayot Upamecano over voor maar liefst 42,5 miljoen euro, terwijl Marcel Sabitzer de overstap maakte voor een bedrag van 15 miljoen euro. Sabitzer speelde in zijn eerste seizoen 30 officiële wedstrijden voor Bayern, maar mag inmiddels al vertrekken. Na de komst van Ajacied Ryan Gravenberch vindt Julian Nagelsmann de Oostenrijker overbodig. Sabitzer was in zijn eerste seizoen voornamelijk invaller. Nagelsmann zelf werd vorig jaar overigens ook voor 25 miljoen euro weggekocht bij Leipzig door Bayern.

Eerder deze week wilde sportief directeur Hasan Salihamidzic nog niets kwijt over de eventuele komst van Laimer. “Laimer? We focussen ons eerst op het afronden van andere transfers. Dan zien we daarna wel wat er nog gaat gebeuren”, gaf Salihamidzic aan tegenover het Duitse Sky Sports. Nu lijkt het erop dat Bayern alsnog volop gaat voor de komst van Laimer. Daarnaast zijn de Duitsers bezig met de transfer van de zeventienjarige Franse spits Mathys Tel, die volgens Stade Rennes zo’n twintig miljoen euro op moet leveren.