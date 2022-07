Preview met Unibet: Schiet Lewandowski Barcelona gelijk naar de titel?

Zondag, 24 juli 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

Real Madrid was afgelopen seizoen oppermachtig in LaLiga, wat resulteerde in de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis. De voorsprong op nummer twee en eeuwige rivaal Barcelona bedroeg maar liefst dertien punten. Daarnaast kroonde Karim Benzema zich met 27 doelpunten tot topscorer in Spanje. De Catalanen willen het gat verkleinen en in dat kader werd Robert Lewandowski naar het Camp Nou gehaald. Lukt het Barcelona om Real van de troon te stoten? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het LaLiga-seizoen 2022/23.

Real, dat tevens zegevierde in de Champions League, wil uiteraard opnieuw de beste van Spanje zijn. Er werd onlangs tachtig miljoen euro uitgegeven voor de komst van Aurélien Tchouameni, die naam maakte op het middenveld van AS Monaco. Antonio Rüdiger koos voor een transfervrije overstap van Chelsea naar de grootmacht uit Madrid. Aan de andere kant werd na een samenwerking van negen seizoenen afscheid genomen van Gareth Bale. De Welshman gaat in de herfst van zijn loopbaan het avontuur aan bij Los Angeles FC.

Gaat de landstitel in Spanje dit seizoen wederom naar Real Madrid? Bekijk de noteringen.

Barcelona kampt al enige tijd met problemen in financieel opzicht. Desondanks werd in deze transferperiode ruim honderd miljoen euro neergelegd voor de komst van Lewandowski en Raphinha. Trainer Xavi voegde daarnaast Andreas Christensen en Franck Kessié transfervrij toe aan zijn selectie. Barcelona beschikt ook nog steeds over Frenkie de Jong, die op weg leek naar de uitgang van het Camp Nou. De Oranje-international is meermaals genoemd als aanwinst van Manchester United, maar een deal met de Engelsen is ondanks alle geruchten nog steeds niet gesloten.

Schiet Robert Lewandowski Barcelona naar het kampioenschap? Bekijk de noteringen.

Atlético Madrid hoopt ook weer een rol van betekenis kunnen te gaan spelen in de top van het Spaanse voetbal. Diego Simeone, als trainer ruim tien jaar verbonden aan de club, zag Álvaro Morata na een verhuurperiode bij Juventus terugkeren in het Wanda Metropolitano. Gaat de lange spits de vertrokken Luis Suárez doen vergeten in Madrid? Axel Witsel koos voor een transfervrije overstap van Borussia Dortmund naar Atlético Madrid, wat Simeone een extra optie geeft in aanvallend opzicht.

Gaat Atlético Madrid boven Real Madrid en Barcelona eindigen? Bekijk de noteringen.

Speel bewust, 18+