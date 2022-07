Nederlands kledingmerk misbruikte voetballers als dekmantel voor cokehandel

Donderdag, 21 juli 2022 om 13:45 • Wessel Antes • Laatste update: 14:28

Vorige week werd de eigenaar van het populaire kledingmerk My Brand aangehouden vanwege witwassen en handel in verdovende middelen. Volgens de NOS was het kledingmerk een dekmantel voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Door de jaren heen werden onder anderen Neymar, Luis Suárez en Kenneth Vermeer ingezet ter promotie van het kledingmerk.

Bij eigenaar Domenico G. werd naast 228.000 euro cash geld een vuurwapen aangetroffen in zijn woning. De NOS omschrijft My Brand als de ‘ideale dekmantel’ voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Met het inzetten van populaire voetballers ter promotie van My Brand probeerde Domenico G. zo legaal mogelijk over te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arno van Leeuwen hield zich voor de Amsterdamse recherche jarenlang bezig met criminaliteit in relatie tot voetbal. Van Leeuwen legt tegenover de NOS uit hoe het werkt."Die voetballers worden dus misbruikt via de kledinglijn, dat weer een dekmantel is voor de cocaïnelijn. Als mensen spelers als Neymar en Suárez zien in die kleding denken ze al gauw: dat zal dan wel een keurig merk zijn." Van Leeuwen voerde bij Ajax eerder bewustwordinggesprekken met Quincy Promes, die wordt verdacht van poging tot moord.

Oud-profvoetballer Winnie Haatrecht heeft inmiddels gereageerd op de situatie. Haatrecht is de zaakwaarnemer van Kenneth Vermeer, die ook promotie maakte voor My Brand. Haatrecht stelt dat het voor profvoetballers onmogelijk is om over elk merk alles tot in de puntjes uit te zoeken. "Voetballers krijgen op het hoogtepunt van hun loopbaan twintig tot dertig aanvagen per maand om iets te promoten. Je kan moeilijk een detective inhuren om alles te gaan onderzoeken. Dat is heel simpel."

Haatrecht vindt verder dat de door criminelen misbruikte voetballers niet veel meer aan de situatie kunnen doen. Al zegt hij wel dat het impact heeft op zijn cliënt. "Natuurlijk schrik je daarvan, maar het is niet te voorkomen. En ik denk ook niet dat het onze verantwoordelijkheid is als je vijf jaar geleden een shirt hebt aangehad van wat nu blijkt een criminele verdachte." Glenn Helder, die vanwege zijn gokschulden een makkelijk doelwit was volgens de NOS, wil niet reageren op de situatie. Helder maakte ook meermaals promotie voor My Brand.