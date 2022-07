Preview met Unibet: Blijft EK-droom van Oranje Leeuwinnen in leven?

Zaterdag, 23 juli 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

De Oranje Leeuwinnen willen niets liever dan de Europese titel, behaald in eigen land in 2017, prolongeren. De eerste stap naar Europese glorie kan zaterdagavond worden gezet, als het sterke Frankrijk de tegenstander is in de kwartfinale van het EK Vrouwen. Slaagt het elftal van bondscoach Mark Parsons erin om zich bij de laatste vier landen in Engeland te scharen, of volgt een vroege aftocht? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het kwartfinaleduel tussen Frankrijk en Nederland in Rotherham.

Het begin van dit EK was niet makkelijk voor de Oranje Leeuwinnen, want het openingsduel in Sheffield was tegen Zweden, vorig jaar nog verliezend finalist op de Olympische Spelen in Tokio. Desondanks werd dankzij een doelpunt van Jill Roord een punt (1-1) uit het vuur gesleept. Wat volgde waren overwinningen tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (1-4), al ging dat niet altijd even gemakkelijk. Door het coronavirus en blessures moesten de Oranjevrouwen de nodige tegenslagen incasseren.

Zie jij de Oranje Leeuwinnen winnen van het sterke Frankrijk Bekijk de noteringen.

Topscorer aller tijden Vivianne Miedema, 94 doelpunten in 112 interlands, moest de ontmoetingen met Portugal en Zwitserland laten schieten wegens corona, al is de aanvaller inmiddels uit isolatie en klaar voor de clash met Frankrijk. Jackie Groenen miste het duel met Portugal ook vanwege het coronavirus. Sari van Veenendaal en Lieke Martens hebben het EK door respectievelijk een schouderblessure en een kwetsuur aan de voet moeten verlaten. Aniek Nouwen moest net als Van Veenendaal tegen Zweden voortijdig naar de kant, maar gelukkig voor de centrumverdediger bleef een voortijdige aftocht uit.

Gaat Vivianne Miedema voor de eerste keer scoren op dit EK? Bekijk de noteringen.

Ondanks de diverse teleurstellingen ligt de focus nu volledig op Frankrijk, dat net als Nederland de poulefase afsloot met zeven punten. Italië werd bij de start van het EK op een 5-1 nederlaag getrakteerd, waarna ook werd gewonnen van de Belgische vrouwen (2-1). IJsland leek ook te worden verslagen, maar in de twaalfde (!) minuut van blessuretijd werd de 0-1 voorsprong alsnog weggegeven: 1-1. Bekendste namen bij de Fransen zijn middenvelder Onema Grace Geyoro, goed voor een hattrick tegen Italië, aanvoerder en boegbeeld Wendie Renard en aanvallers Marie-Antoinette Katoto en Delphine Cascarino.

Maakt Frankrijk een einde aan de Europese droom van de Oranje Leeuwinnen? Bekijk de noteringen.

Speel bewust, 18+