Gennaro Gattuso liep topclub mis na ‘valse beschuldigingen’ op social media

Donderdag, 21 juli 2022 om 12:59 • Wessel Antes • Laatste update: 13:18

Gennaro Gattuso is sinds vorige maand manager van Valencia, maar had eerder Tottenham Hotspur onder zijn hoede kunnen hebben. De Engelse club had Gattuso graag willen aanstellen, maar trok zich uiteindelijk toch terug. In een emotioneel interview met Sky Sports Italia blikt de Italiaan terug op de situatie.

Nadat Gattuso al na 23 dagen vertrok als hoofdtrainer van Fiorentina wilde Tottenham hem als nieuwe manager aanstellen. Toen dat bekend werd kwamen er allerlei geruchten over Gattuso op social media terecht. Zo zou de 44-jarige trainer zich schuldig hebben gemaakt aan racistische en homofobe uitlatingen. Daar is niets van waar, zo stelt Gattuso in het interview. “Ik ben het doelwit geweest van dingen die geen deel van mij uitmaken. Ik ben een ander persoon. Er zijn dingen naar buiten gekomen die niet waar zijn.”

Er kwam zoveel kritiek vanuit de fans van Tottenham dat de Londense club besloot zich terug te trekken. Gattuso vond het moeilijk om te zwijgen, maar deed dat uiteindelijk wel. “Ik had geen tools om mezelf te verdedigen. Maar het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen dat ik geen last heb gehad van de dingen die ze over mij zeiden. Het is een fout dat ik zo lang niet gepraat heb.”

Gattuso merkt op dat de wereld veranderd is sinds de komst van social media. “Dingen die ik vijftien jaar geleden zou hebben gezegd, worden in een andere context geplaatst. Dan komt er controverse. Maar ik ben anders dan hoe ze mij hebben beschreven. Het gebeurt op sociale media. Er zouden regels voor moeten zijn. Mensen kunnen roepen wat ze willen, maar het gaf me een naar gevoel. Vooral omdat het niet klopte. Als je geen goede familie om je heen hebt, is het moeilijk om daar overheen te komen.”

Tijdens het afgelopen seizoen kreeg Gattuso vaak het besef dat hij wellicht iets moois is misgelopen door de afgeketste transfer. “Ik had Fiorentina verlaten en iedereen was ervan overtuigd dat ik naar Tottenham ging. Maar door die valse beschuldigingen ging het niet door. Het is onmogelijk jezelf te verdedigen. Sociale media kunnen een persoon vernietigen. Gelukkig heb ik brede schouders en verzette ik me daar tegen. Maar kleine meisjes of jonge jongens hebben dat misschien niet.” Bij Valencia krijgt de Italiaan in het komende seizoen de kans om zijn trainerscarrière een nieuw leven in te blazen. Hij ligt vast tot medio 2024.