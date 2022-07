Oefenduel Wolves loopt totaal uit de hand met vier rode kaarten voor rust

Donderdag, 21 juli 2022 om 12:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:43

De gemoederen bij een vriendschappelijk duel tussen Wolverhampton Wanderers en Levante zijn hoog opgelopen. Ter voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen beleggen the Wolves momenteel een trainingskamp in Spanje. Het oefenduel met Levante kreeg donderdagochtend echter een verrassende wending, toen er voor rust bij twee opstootjes vier rode kaarten vielen.

Beide teams hadden voor rust moeite om de emoties in bedwang te houden, nadat er vanwege enkele stevige overtredingen verschillende opstootjes plaatsvonden. Wolverhampton kwam tegen Levante, dat vorig seizoen uit LaLiga degradeerde, in de 32e minuut op achterstand door een goal van Roger Marti. De eerste commotie ontstond kort daarna. Wolves-verdediger Yerson Mosquera was niet blij met een tackle op hem. Hij kreeg rood voor het ontketenen van een groot opstootje tussen beide ploegen, en aan de kant van Levante werd middenvelder Enis Bardhi vervolgens weggestuurd.

De twee opstootjes vonden plaats in de 33ste en 43ste minuut van het vriendschappelijke duel.

De scheidsrechter besloot het oefenduel na enkele minuten voor een afkoelperiode weer te hervatten, maar op slag van rust vond er opnieuw een opstootje plaats, waarbij ditmaal Wolves-aanvaller Daniel Podence in het middelpunt stond. Er werden nog twee rode kaarten uitgedeeld, waardoor Wolverhampton en Levante elk de rust haalden met slechts negen spelers. Tijdens de rust werd er overleg gepleegd, waarna beide ploegen de tweede helft weer met elf man aanvingen. In een meer vriendschappelijke tweede helft was het Levante dat uiteindelijk met 2-1 zegevierde.