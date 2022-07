‘Feyenoord brengt nieuw bod uit op slechts deel transferrechten Giménez’

Donderdag, 21 juli 2022 om 11:43 • Wessel Antes • Laatste update: 11:54

Feyenoord heeft een nieuw bod van drie miljoen euro uitgebracht op Santiago Giménez van Cruz Azul, zo meldt het Mexicaanse Marca Claro woensdagavond. Voor dat bedrag wil Feyenoord vijftig procent van de transferrechten van de Mexicaanse spits in handen krijgen. De 21-jarige Giménez ligt nog tot medio 2023 vast en wil zelf dolgraag naar Europa vertrekken.

De Mexicaanse tak van ESPN meldde dinsdag al dat de spits zelf een aanbieding heeft gekregen van Feyenoord. Giménez debuteerde in 2017 voor Cruz Azul en speelde sindsdien 103 wedstrijden voor de Mexicaanse club. Daarin maakte hij achttien doelpunten en gaf hij elf assists. Bij het nationale elftal van Mexico heeft hij in vier wedstrijden een beter moyenne. De spits maakte tot dusver twee doelpunten voor zijn land. Giménez werd geboren in Buenos Aires en is ook in het bezit van een Argentijns paspoort.

Algemeen directeur Dennis te Kloese zou op dit moment op een antwoord wachten op het nieuwste voorstel van de Rotterdammers. Te Kloese neemt momenteel de taken van de zieke technisch directeur Frank Arnesen over. Te Kloese heeft een zeer uitgebreid netwerk in Mexico en was in het verleden onder andere werkzaam als algemeen directeur bij de Mexicaanse voetbalbond. Daarnaast was hij in dienst van grote clubs in Mexico als Chivas Guadalajara en Tigres UANL.

Te Kloese is naast de deals van Sebastian Szymanski en Giménez naar verluidt in onderhandeling met Jean-Paul Boëtius over een derde verbintenis bij Feyenoord. De 28-jarige aanvallende middenvelder zou volgens RTV Rijnmond een goede indruk achterlaten tijdens zijn proefperiode. Qua geruchten over linksbacks is het momenteel erg stil rondom de Rotterdamse club. Het laatste nieuws op die positie is dat Feyenoord een veel te laag voorstel bij Sparta Praag heeft neergelegd voor Dávid Hancko. Het bod is dan ook resoluut van tafel geveegd door de Tsjechische club.