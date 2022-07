Pools medium meldt bedrag koopoptie Feyenoord; grote clubs grijpen mis

Donderdag, 21 juli 2022 om 10:33 • Wessel Antes • Laatste update: 10:45

Mocht Feyenoord de naderende nieuwkomer Sebastian Szymanski definitief vast willen leggen volgende zomer, zal de club het transferrecord moeten verbreken. In de Poolse media wordt gesproken over een optie tot koop bij Dynamo Moskou van tien miljoen euro. Ook wordt er gemeld dat Feyenoord onder andere Galatasaray, Besiktas en Hertha BSC heeft afgetroefd in de strijd om Szymanski.

Het nieuws wordt naar buiten gebracht door journalist Sebastian Staszewski van het Poolse Interia. Wanneer Feyenoord de koopoptie licht gaat Szymanski onder anderen Marcos Senesi (7 miljoen euro), Danko Lazovic (7 miljoen euro), Steven Berghuis (6,5 miljoen euro), Ridgeciano Haps (6 miljoen euro) en Shinji Ono (5,5 miljoen euro) voorbij in het lijstje met duurste inkomende transfers. De club wil dus ver gaan voor Szymanski, die normaal gesproken niet haalbaar was geweest.

Szymanski wordt niet de eerste Pool die onder contract staat in Rotterdam. Eerder had Feyenoord met Jerzy Dudek, Tomasz Rzasa en Ebi Smolarek drie populaire Poolse spelers onder contract. Tomasz Iwan, Marek Saganowski, Michal Janota en Kamil Miazek waren een minder groot succes bij Feyenoord. In 2009 werd Feyenoord gelinkt aan Robert Lewandowski, maar toen had Feyenoord de financiële middelen niet om de Poolse superster voor 1,75 miljoen euro vast te leggen.

Met de 23-jarige Szymanski halen de Rotterdammers een linksbenige aanvallende middenvelder binnen die bekend staat om zijn creativiteit. Daarmee heeft Arne Slot de gewenste nummer 10 binnen die zijn middenveld met Fredrik Aursnes en Orkun Kökcü kan completeren. Szymanski is vijftienvoudig international bij Polen. Op de website Transfermarkt.com wordt zijn waarde geschat op veertien miljoen euro. Bij Dynamo Moskou was Szymanski sinds zijn komst goed voor 8 treffers en 17 assists in 85 duels.