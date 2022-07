Sparta wil stunten met komst van Jonathan de Guzmán

Donderdag, 21 juli 2022 om 10:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:32

Sparta Rotterdam hoopt tijdens de zomerse transferwindow Jonathan de Guzmán in te lijven, zo meldt Voetbal International. De 34-jarige middenvelder staat momenteel nog onder contract bij OFI Kreta.

Voor De Guzmán betekent het mogelijk na twaalf jaar een rentree in de Eredivisie. Tussen 2005 en 2010 kwam hij tot 129 officiële duels namens Feyenoord, waarna hij via Real Mallorca, Villarreal, Swansea City, Napoli en Eintracht Frankfurt in oktober 2020 bij OFI Kreta belandde. Sparta hoopt de veertienvoudig international nu te verleiden tot een terugkeer in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta sloeg vorige maand al een dubbelslag op de transfermarkt door Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen over te nemen van het Noorse Odds BK. Daarnaast verzekerde de Eredivisionist zich ook van de diensten van Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Younes Namli (transfervrij), Mike Eerdhuizen (transfervrij) en Youri Schoonderwaldt (transfervrij).