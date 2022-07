Bassey onder de indruk: ‘Ik speelde met hem op de Playstation’

Donderdag, 21 juli 2022 om 09:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:21

Voor Calvin Bassey komt er met zijn transfer naar Ajax een droom uit. De verdediger, die voor maximaal 26,5 miljoen overkwam van Rangers FC, noemt het ongelooflijk dat een club met de status en grootheid van Ajax hem in het vizier had. "Spelers die hier vandaan komen, hebben geweldige carrières gehad", aldus Bassey.

Bassey sloot woensdag direct aan bij de selectie van Ajax die op trainingskamp is in Oostenrijk. “Pas nu begint het tot me door te dringen”, zegt hij in een eerste interview met Ajax TV. “Het is overweldigend en ongelooflijk tegelijk. Het voelde niet echt. Pas nu wordt het een beetje echt, omdat ik het shirt zie. Nu is het niet meer onwerkelijk, maar geweldig om hier te zijn. Het is een genoegen hier te zijn.”

Voor Bassey was de keuze voor Ajax vrij eenvoudig. “Als kind droom je ervan om voor een van de grootste clubs ter wereld te spelen. Je wilt in de Champions League spelen, prijzen winnen. Ajax speelt in de Champions League en wint prijzen. Ze hebben een rijke geschiedenis.” Bassey is zich er bovendien van bewust dat Ajax later een springplank kan zijn. “Spelers die hier vandaan komen, hebben geweldige carrières gehad. Ajax doet iets dus heel goed. Toen ik het telefoontje kreeg, hoefde ik niet twee keer na te denken. Geen enkele twijfel.”

De mandekker was ook onder de indruk van de ontmoeting met Klaas-Jan Huntelaar, die sinds enkele maanden een technische functie bij de Amsterdammers bekleedt. “Ik speelde met Huntelaar op de PlayStation”, zegt Bassey met een glimlach. “Het gaf een geweldig gevoel dat iemand die zelf zo'n grootheid was, interesse in mij heeft. Hij is een goede vent. We hebben het over tactiek gehad, over voetbal, ik vroeg hem naar zijn carrière, hoe de overgang van voetballen naar stoppen hem beviel. Ik merkte hoeveel liefde hij heeft voor de club. Hij komt steeds terug bij Ajax. Dat betekent dat het een soort familie is en daarom bij zoveel mensen in het hart zit.”