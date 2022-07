‘Gewilde Dani Alves verlaat Europa na transfervrij vertrek bij Barcelona’

Donderdag, 21 juli 2022 om 08:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:14

Dani Alves gaat zijn loopbaan vervolgen bij het Mexicaanse Pumas UNAM. Dat meldt de Spaanse tak van GOAL. De 39-jarige verdediger zat na zijn transfervrije vertrek bij Barcelona zonder club en heeft een aanbod van Pumas geaccepteerd.

Dani Alves had het aanbod van Pumas al ruim een week in beraad. Nu hij het aanbod heeft geaccepteerd, leggen beide partijen de laatste hand aan de details voor de Braziliaan om een contract te tekenen bij los Felinos. De rechtsback had voorstellen van clubs uit de Major League Soccer en Brazilië, maar heeft zijn keuze uiteindelijk op Pumas laten vallen. De Mexicaanse club eindigde afgelopen seizoen elfde in de Liga MX.

Alves haalde eerder deze maand in een interview met The Guardian nog hard uit naar de clubleiding van Barcelona. De Braziliaan keerde in het afgelopen seizoen na vijf jaar terug bij de club, maar was niet te spreken over de manier waarop hij deze zomer is vertrokken. “Barça heeft in de afgelopen jaren gezondigd. De clubleiding geeft niets om de mensen die geschiedenis hebben geschreven voor de club. Als culé zou ik willen dat Barça bepaalde zaken anders had aangepakt. Ik heb het dan niet specifiek over mijn eigen situatie, want ik ben Xavi en Laporta vooral dankbaar dat ik nog mocht terugkeren.”

Alves speelde in het afgelopen half jaar zeventien officiële wedstrijden voor Barcelona, maar kreeg geen nieuw contract aangeboden. De rechtsback zat echter niet in de put na zijn vertrek. “Nee, ik ben niet bedroefd vertrokken. Ik ben vooral heel blij dat ik nog de kans kreeg om terug te keren, een moment waarvan ik vijf jaar had gedroomd. Maar het enige wat ik minder leuk vond, was de wijze waarop ik ben vertrokken.” Er staat Alves waarschijnlijk gelijk een pikant duel te wachten, want 7 augustus neemt Pumas het in de strijd om de Trofeu Joan Gamper op tegen Barcelona in het Camp Nou.