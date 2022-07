De Ligt imponeert bij officieus Bayern-debuut met schitterende volley

Donderdag, 21 juli 2022 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:18

Matthijs de Ligt heeft zijn officieuze debuut bij Bayern München opgeluisterd met een fraaie treffer. Trainer Julian Nagelsmann bracht de centrumverdediger tijdens een oefenzege op DC United (2-6) na rust binnen de lijnen en De Ligt had slechts twee minuten nodig om het net met een volley te vinden. Ook Joshua Zirkzee liet zich als invaller in positieve zin zien met een treffer.

Nagelsmann had in zijn basiselftal geen plek ingeruimd voor Ryan Gravenberch, De Ligt en Zirkzee, maar wel voor Noussair Mazraoui en Sadio Mané. De Senegalese aanvaller maakte eveneens zijn officieuze debuut en wist de score al na vijf minuten vanaf de strafschopstip op overtuigende wijze te openen. Marcel Sabitzer verdubbelde na een vlotlopende aanval niet veel later de marge met een geplaatst schot, waarna Serge Gnabry de ruststand op 0-3 bepaalde.

MARCEL SABITZER ?? Bayern rolling right now! pic.twitter.com/8trkMK8f4F — ESPN+ (@ESPNPlus) July 20, 2022

De comfortabele ruststand was voor Nagelsmann aanleiding om zijn volledige elftal te wisselen. De Ligt stond nog geen twee minuten in het veld, toen hij voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Bayern aantekende. Een hoekschop van Joshua Kimmich werd verlengd door Thomas Müller, waarna De Ligt bij de tweede paal de bal op fraaie wijze binnen kon volleren.

Zirkzee deelde vervolgens mee in de Beierse feestvreugde door een teruggelegde bal van Kingsley Coman eenvoudig in een leeg doel te schieten. Een foutloze partij speelde De Ligt niet. Bayern moest vroeg in het tweede bedrijf al een tegentreffer slikken en de centrumverdediger leed in de slotfase balverlies aan de zijlijn, hetgeen resulteerde in de 2-5. Het slotakkoord was in blessuretijd toch voor Bayern, nadat Müller op aangeven van Gravenberch uit een counter beheerst binnenschoot.