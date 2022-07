Vijf strenge disciplinaire regels van Ten Hag worden met gejuich ontvangen

Donderdag, 21 juli 2022 om 07:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:35

Bruno Fernandes juicht het strenge en nieuwe disciplinaire beleid van Erik ten Hag bij Manchester United toe. De Portugese middenvelder is van mening dat de discipline binnen de kleedkamer van the Red Devils al veel eerder aangescherpt diende te worden. Met de nieuwe regels poogt Ten Hag de normen te verhogen en de eenheid te bevorderen, nadat het teleurstellende afgelopen seizoen verdeeldheid en een gebrek aan discipline aan het licht bracht.

Ten Hag staat bekend om zijn no-nonsense aanpak en aandacht voor details, zowel op als naast het veld. Hij heeft volgens The Telegraph een reeks basisregels ingevoerd waarvan hij verwacht dat zijn spelers zich eraan houden. Zo krijgen zij boetes of straffen voor te laat komen tijdens teamvergaderingen, trainingen of bij eetgelegenheden. Is er een verbod op telefoons tijdens deze eetgelegenheden, die altijd gezamenlijk zijn. Daarnaast heeft Ten Hag een verbod op alcohol ingesteld tijdens wedstrijdweken, vinden er regelmatig BMI-controles plaats om er zeker van te zijn dat de spelers in vorm zijn en worden spelers aangemoedigd om door de club bereide maaltijden te eten in plaats van gebruik te maken van eigen koks.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De selectie van United heeft ook te horen gekregen dat ze eventuele klachten direct met Ten Hag of zijn staf moeten bespreken. De manager wil het lekken van informatie uit de kleedkamer een halt toeroepen en een cultuur van eerlijkheid en saamhorigheid creëren. Fernandes was een van de spelers die vorig seizoen herhaaldelijk probeerde om de versplinterde kleedkamer weer bij elkaar te krijgen en de middenvelder van United juicht Ten Hag's harde aanpak dan ook toe. “Ik denk dat we discipline een tijdje gemist hebben”, zegt de Portugees tegenover The Telegraph.

“In mijn ogen is discipline zeer belangrijk”, vervolgt Fernandes. “Voor mij is discipline niet alleen de manier waarop je op het veld speelt, welke taak je op jouw positie moet uitvoeren, het heeft ook betrekking op zaken buiten het veld. "Niet te laat komen voor teamvergaderingen, niet te laat komen tijdens eetgelegenheden. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want als iedereen op tijd is en iemand komt te laat, dan moet diegene gestraft worden. Fernandes is daarnaast ook enorm te spreken over de speelstijl van Ten Hag. “We speelden vorig seizoen niet met zulke hoge pressing als nu, dus als we hoog drukken zoals we nu doen, ben je dicht bij het doel als je de bal terugverovert en dat maakt het makkelijker. Het maakt je frisser als je de bal hebt. We weten allemaal dat het vorige seizoen niet goed genoeg was en we willen nu iets anders laten zien."