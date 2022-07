Herstelde Sarina Wiegman kruipt door oog van naald en staat in halve finale

Woensdag, 20 juli 2022 om 23:34 • Jeroen van Poppel

Sarina Wiegman staat met de Engelse vrouwen in de halve finale van het EK. De bondscoach, die net op tijd hersteld was van corona, kroop met haar ploeg in een moeizame kwartfinale tegen Spanje door het oog van de naald. Zes minuten voor tijd forceerde invaller Francesca Kirby met een discutabel doelpunt een verlenging (1-1), waarin Georgia Stanway het karwei afmaakte met een fraai schot van afstand: 2-1.

Wiegman miste vanwege een positieve coronatest de laatste groepswedstrijd van Engeland tegen Noord-Ierland (5-0 winst) en werd toen vervangen door assistent Arjan Veurink. De voormalig coach van de Oranje Leeuwinnen bekeek de voorbij dagen de trainingen van Engeland van afstand met een mondkapje op. Pas woensdag werd bekend dat Wiegman negatief had getest en 's avonds op de bank kon plaatsnemen bij de kwartfinalewedstrijd.

Engeland moest het initiatief in de weinig verheffende eerste helft laten aan Spanje, dat vooral de slag op het middenveld leek te winnen. Toch wisten de Spaanse vrouwen hun dominantie voor rust niet om te zetten in een doelrijpe kans. Engeland leek acht minuten voor rust aan de leiding te komen, toen Ellen White de bal uit een doorgeschoten vrije trap intikte. De spits deed dat echter vanuit buitenspelpositie en werd teruggefloten.

Spanje bracht in de rust met Athenea del Castillo een nieuwe rechtsbuiten in de ploeg. Dat bleek een goede zet, want de aanvaller van Real Madrid was vanaf haar entree keer op keer dreigend. In de 54e minuut troefde Del Castillo in haar aanname Rachel Daly af, om vervolgens laag voor te geven op Esther González. De spits rondde na haar aanname beheerst af: 0-1. Engeland ging op jacht naar de gelijkmaker en kwam een kwartier voor tijd dichtbij, toen Lauren Hemp uit de rebound van twaalf meter over mikte.

Engeland wist de gelijkmaker zes minuten voor tijd alsnog te forceren. Alessia Russo won met enig duw- en trekwerk het kopduel in het strafschopgebied en zag hoe Francesca Kirby van dichtbij kon binnenschieten: 1-1. Ondanks hevig protest werd het doelpunt geldig verklaard, waardoor een verlenging volgde. Een hard afstandsschot van Georgia Stanway maakte in de 96e minuut het verschil: 2-1.