‘Ja, wij willen de beste spelers binnenhalen en Lionel Messi is de beste ooit’

Woensdag, 20 juli 2022 om 22:43 • Jeroen van Poppel

Inter Miami zal er alles aan doen Lionel Messi in te lijven 'als de tijd rijp is'. Geruchten over de belangstelling van de club van mede-eigenaar David Beckham voor de 35-jarige ster van Paris Saint-Germain gaan al langer en worden nu publiekelijk bevestigd door commercieel directeur Xavier Asensi. "We willen de beste spelers binnenhalen en ik denk dat Messi de beste ooit is", aldus Asensi in gesprek met Mundo Deportivo.

Messi ligt nog een jaar vast bij PSG, dat te kennen heeft gegeven in gesprek te willen over contractverlenging. Volgens Sky Sports wil de Argentijnse aanvaller echter minimaal tot na het WK in Qatar wachten met het nemen van een beslissing over zijn sportieve toekomst. Inter Miami staat al lange tijd te popelen om Messi naar de Verenigde Staten te halen. "Het hangt van hem af en wat hij wil", zegt Asensi.

De directeur van Inter Miami spreekt met veel respect over de voormalig vedette van Barcelona. "Je kunt Messi met geen enkele andere speler vergelijken, hij is anders dan de rest", aldus Asensi. "Dat gezegd hebbende: wij willen het referentiepunt voor voetbal in de VS zijn, en om dat te doen, zijn de spelers die je kunt opstellen het belangrijkste. Om dat te doen heb je de beste spelers nodig. Als het gaat om Messi: je hebt hem, en dan is er nog de rest."

Inter Miami probeert al jaren sterren uit het Europese clubvoetbal die op leeftijd raken in te lijven. Gonzalo Higuaín, landgenoot van Messi, en Blaise Matuidi werden twee jaar geleden al transfervrij opgepikt bij Juventus. Deze zomer hengelde Inter Miami naar de diensten van Luis Suárez, die echter nog een jaar in Europa lijkt te blijven. Op 1 juli kwam Nick Marsman transfervrij over van Feyenoord. De goalie maakte woensdag zijn officieuze debuut in een oefenwedstrijd tegen Barcelona (0-6 verlies).