Fenerbahçe komt bij officieel debuut van Bruma niet voorbij Dynamo Kyiv

Woensdag, 20 juli 2022 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:05

Dynamo Kyiv en Fenerbahçe zijn er woensdagavond niet in geslaagd de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op te luisteren met een treffer. De Turkse topclub had in het tamelijk gezapige duel het beste van het spel, maar kon ook na de hoopvolle invalbeurt van PSV-huurling Bruma de ban niet breken: 0-0. Over een week is de return in Istanbul.

Voor Dynamo Kyiv was het de eerste officiële wedstrijd in liefst zeven maanden tijd. Door de Russische invasie in Oekraïne begin februari kwam de nationale competitie voortijdig teneinde. Kyiv kreeg het Champions League-ticket voor de nummer twee van Oekraïne op basis van de eindstand van het seizoen daarvoor. De wedstrijd tegen Fenerbahçe, de nummer twee van Turkije, werd afgewerkt in Polen in Stadion LKS, normaliter de thuishaven van LKS Lódz.

Het duel stond bepaald niet bol van hoogtepunten. Van beide ploegen maakte Fenerbahçe over het geheel gezien nog het meeste aanspraak op een doelpunt, dat uiteindelijk dus niet viel. Na een kwartier spelen bereikte Ferdi Kadioglu, die in Turkije is omgeturnd van aanvallende middenvelder in linksback, met een goede voorzet Enner Valencia. De centrumspits zag zijn gevaarlijke kopbal knap uit het doel getikt worden door Georgi Bushchan.

Na rust deed ook de Oekraïense topclub van zich spreken via een kopbal van Denys Popov en een gevaarlijk indraaiend schot van Sergiy Sydorchuk. Beide pogingen vlogen echter naast het doel van Fenerbahçe-goalie Altay Bayindir, die over negentig minuten geen enkele redding hoefde te verrichten. Een kwartier voor tijd waagde de ingevallen Bruma een hard schot op doel, dat niet ver genoeg de hoek in ging om Bushchan te verrassen. De aanvaller, die van PSV wordt gehuurd met verplichte optie tot koop, kende een bedrijvig debuut.