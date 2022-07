Twente huurt Griek van 11 miljoen en laat geïnteresseerd Feyenoord achter zich

Woensdag, 20 juli 2022 om 21:20 • Wessel Antes • Laatste update: 21:28

FC Twente huurt de twintigjarige Christos Tzolis van Norwich City, zo meldt The Athletic woensdagavond. Norwich haalde de Griekse linksbuiten in 2021 nog voor 11 miljoen euro naar Engeland toe. Volgens de Engelse sportkrant laat Twente onder andere het geïnteresseerde Feyenoord achter zich met het aantrekken van Tzolis.

The Athletic schrijft dat naast Feyenoord ook Stuttgart, Club Brugge en Cercle Brugge interesse hadden in Tzolis. De Griek speelt het liefst vanaf de linkerflank en dribbelt graag met zijn rechter naar binnen toe. In Enschede zal hij de concurrentiestrijd aangaan met Virgil Misidjan. Vorig seizoen huurde Twente Dimitrios Limnios voor die rol. Twente neemt een groot deel van het salaris van Tzolis over, maar heeft hoogstwaarschijnlijk geen optie tot koop bedongen.

Tzolis brak in het seizoen 2019/20 door bij PAOK Thessaloniki en staat in Griekenland te boek als een van de grootste aanvallende talenten. Hij speelde al dertien interlands, waarin hij een doelpunt maakte en een assist gaf. Bij zijn debuut voor Griekenland was John van ‘t Schip nog bondscoach. Voor PAOK speelde Tzolis 56 officiële wedstrijden, waarin hij 17 keer scoorde en 10 assists gaf. Daarna vertrok hij voor 11 miljoen euro naar Carrow Road.

In Engeland was Tzolis tot dusver nog geen groot succes. In zijn debuutseizoen voor Norwich speelde Tzolis slechts zeventien wedstrijden. Daarin maakte hij twee doelpunten en gaf hij twee assists. Al deze goals en assists waren echter wel in de EFL Cup. In de Premier League was Tzolis geen enkele keer betrokken bij een doelpunt. Norwich werd in het afgelopen seizoen kansloos laatste in de de competitie, met maar liefst zeventien punten achterstand op een plek die handhaving had kunnen betekenen.