Preview met Unibet: Profiteert Luuk de Jong van vertrek Sébastien Haller?

Vrijdag, 22 juli 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

Met het vertrek van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund levert Ajax de nodige doelpunten in. De spits sloot het kampioensjaar af met 21 doelpunten en kroonde zich daarmee tot topscorer in de Eredivisie. Kiest Alfred Schreuder voor aanvoerder Dusan Tadic als opvolger van Haller, of dient een andere goalgetter zich aan in Amsterdam? En hoeveel treffers gaat Luuk de Jong maken in zijn tweede periode als PSV-spits? In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de kanshebbers voor de topscorerstitel van komend seizoen.

Tadic is multifunctioneel inzetbaar voor Schreuder, want de 33-jarige captain van Ajax kan zowel als diepste spits als linksbuiten uit de voeten. De technisch vaardige routinier staat inmiddels op 91 doelpunten en 91 assists namens de kampioen uit Amsterdam in 192 optredens. Tadic sloot het Eredivisie-seizoen 2021/22 af met dertien doelpunten, wat hem een achtste plaats opleverde in het topscorersklassement. De veelzijdige aanvaller, die na zijn actieve loopbaan een trainersfunctie gaat bekleden bij Ajax, wist in de voorbereiding op het nieuwe seizoen overigens nog niet te scoren.

Neemt Dusan Tadic het stokje over van Sébastien Haller als topscorer in de Eredivisie? Bekijk de noteringen.

De Jong gaat qua doelpunten dus weer de strijd aan met Tadic. In het seizoen 2018/19 kwamen beide spelers tot maar liefst 28 treffers, waardoor ze de topscorerstitel moesten delen. Na enkele jaren in het buitenland begint de kopsterke spits met veel ambitie aan een nieuw hoofdstuk bij PSV: "Ik kan niet wachten om weer doelpunten te maken voor PSV en hoop het hele stadion daarna weer te zie springen. Samen kunnen er dit seizoen mooie dingen gebeuren", zei de aanvaller bij zijn presentatie in het Philips Stadion. De Jong wist in zijn eerste periode bij als PSV'er tot het fraaie aantal van 112 doelpunten in 203 wedstrijden.

Luistert Luuk de Jong zijn terugkeer bij PSV op met de topscorerstitel? Bekijk de noteringen.

Bas Dost keert net als De Jong terug op de Nederlandse velden. De inmiddels 33-jarige spits had kunnen kiezen voor een terugkeer bij FC Emmen, maar zijn keuze viel uiteindelijk op FC Utrecht. In gesprek met ESPN maandag zijn gewenste aantal doelpunten voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie: "Ik weet nog dat ik wegging bij Heerenveen (in 2012, red.), toen had ik dertig plus, dat was een heel aantal. Ik wil gewoon heel veel goals maken. En wat heel veel is, is in ieder geval boven de vijftien doelpunten, die wil ik zeker maken." Dost maakte tot dusver 63 doelpunten in de Eredivisie, al dateert zijn laatste treffer op Nederlandse bodem wel van ruim 10 jaar geleden.

Zie jij Bas Dost als kanshebber voor de titel topscorer in de Eredivisie? Bekijk de noteringen.

Speel bewust, 18+