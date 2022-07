Barcelona lijkt het nakijken te krijgen door megabod van 65 miljoen euro

Woensdag, 20 juli 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

Barcelona dreigt na enkele voltreffers op de transfermarkt de strijd om Jules Koundé te verliezen. Chelsea heeft een verhoogd bod van 55 miljoen Britse pond, omgerekend bijna 65 miljoen euro, uitgebracht op de 23-jarige centrumverdediger van Sevilla, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Bovendien bieden the Blues volgens RAC1 veel meer salaris dan Barça.

Het bod dat Chelsea bij Sevilla neerlegde is eveneens hoger dan dat van de Catalanen, waardoor de Londenaren nu uitstekende papieren hebben om Koundé in te lijven. Chelsea probeerde in januari al zeer nadrukkelijk om de Fransman te kopen, maar kwam er toen na slepende onderhandelingen met Sevilla uiteindelijk net niet uit. Nu biedt de grootmacht uit de Premier League volgens Romano 'uitstekende betalingsvoorwaarden' en lijkt een akkoord ophanden.

Chelsea is na de clubovername door Todd Boehly hard aan de slag gegaan om de selectie voor dit seizoen te versterken. Door het afscheid van Antonio Rüdiger en Andreas Christensen (transfervrij naar respectievelijk Real Madrid en Barcelona) zijn versterkingen achterin noodzakelijk. Kalidou Koulibaly werd al voor 38 miljoen euro losgeweekt bij Napoli en Koundé moet daar dus nog bij komen. Chelsea verstevigde de voorhoede met de komst van Raheem Sterling, voor wie ongeveer 56 miljoen euro wordt overgemaakt aan Manchester City.

Voor Barcelona zijn de ontwikkelingen een klap in het gezicht. Joan Laporta beschouwt Koundé als het sluitstuk van een zeer bewogen transferperiode, waarin de Catalanen ondanks de financiële problemen al meer dan 100 miljoen euro uitgaven. Naast de eerder genoemde Christensen kwam ook Franck Kessié transfervrij binnen, in zijn geval van AC Milan. Raphinha (voor minimaal 58 miljoen euro gekocht van Leeds United) en Robert Lewandowski (voor minimaal 45 miljoen euro overgenomen van Bayern München) gelden als de grote zomeraankopen.