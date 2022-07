Van Bommel haalt Feyenoord aan: ‘Daar werd makkelijk over gedaan’

Woensdag, 20 juli 2022 om 19:03 • Wessel Antes • Laatste update: 19:09

Mark van Bommel maakt aanstaande donderdag om 19.00 uur zijn officiële debuut als hoofdtrainer van Royal Antwerp, in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita. De club uit Kosovo werd vorig seizoen ternauwernood uitgeschakeld door Feyenoord in dezelfde voorronde. Van Bommel neemt het tweeluik als voorbeeld tijdens een vooruitblikkende persconferentie.

Van Bommel werd tijdens de persconferentie gevraagd naar zijn gedachte over de kwaliteit van de tegenstander van Antwerp. "Vorig jaar speelde dit Drita in de voorrondes tegen Feyenoord en daar werd toen nogal makkelijk over gedaan in Nederland. Uiteindelijk was het wel kantje boord, hoor”, aldus Van Bommel, geciteerd door Het Nieuwsblad. Feyenoord speelde in de uitwedstrijd met 0-0 gelijk, terwijl Guus Til in de thuiswedstrijd pas vlak voor tijd de winnende 3-2 wist binnen te schieten.

Van Bommel geeft de Rotterdamse clubs verder wel alle credits tijdens de persconferentie. “Natuurlijk is Feyenoord daarna wel tot in de finale geraakt. Laten we hopen dat we dezelfde route kunnen bewandelen, maar dat zal niet zo simpel zijn als ik het hier nu zeg." De nieuwste aanwinst van Antwerp, Toby Alderweireld, zit tegen Drita direct bij de selectie en zou zijn officiële debuut kunnen maken voor de club. De 33-jarige Alderweireld kwam voor 4 miljoen euro over van Al-Duhail SC uit Qatar.

Alderweireld sloot later aan bij de club en dat ziet Van Bommel wel als een nadeel. "Het is niet ideaal dat hij er niet van bij het begin bij was, maar hij is altijd hard blijven werken en toont dat nu ook bij ons op training. We zijn blij om hem al zo snel te kunnen inzetten." Antwerp begon het seizoen vanwege deze voorronde extra vroeg, maar de club zit nog niet op het maximale niveau volgens de Nederlandse hoofdtrainer. "We staan nog niet waar we willen staan en eigenlijk willen we nog meer tijd. Dat betekent echter niet dat we er niet klaar voor zijn."