Sebastian Szymanski tekent deze week contract met koopoptie bij Feyenoord

Woensdag, 20 juli 2022 om 18:07 • Wessel Antes • Laatste update: 18:34

Sebastian Szymanski mag zich spoedig speler van Feyenoord noemen, zo meldt 1908.nl woensdagavond. Bronnen binnen de Rotterdamse club hebben dit nieuws gemeld aan het doorgaans goed ingevoerde medium. De Poolse middenvelder vliegt deze week over naar Rotterdam. Feyenoord en Dynamo Moskou zijn overeengekomen over een huur met koopoptie. Daarmee heeft Arne Slot zijn gewenste nummer 10 binnen.

Het is nog onzeker of Szymanski aanstaande zondag al direct mee doet in De Kuip tijdens het oefenduel tegen Olympique Lyon. Szymanski is na Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Javairo Dilrosun de vijfde zomeraanwinst voor Feyenoord. Na het vertrek van huurling Guus Til was de positie van aanvallende middenvelder dun bezet. Het kan zomaar zijn dat Feyenoord deze week twee opties rijker is op die positie. Journalist Dennis van Eersel van RTV Rijnmond meldde woensdagochtend al dat de club met Jean-Paul Boëtius in gesprek gaat over een contract.

De 23-jarige Szymanski speelt sinds de zomer van 2019 in Rusland. Destijds maakte de vijftienvoudig Pools international voor 5,5 miljoen euro de overstap van Legia Warschau. Szymanski was de afgelopen seizoenen een vaste waarde bij Dynamo Moskou, waar hij vanaf zijn komst goed was voor 8 treffers en 17 assists in 85 duels. Szymanski is een linksbenige technisch begaafde aanvallende middenvelder en staat in Polen bekend als een hoog aangeschreven talent. Op de website Transfermarkt.com wordt zijn waarde getaxeerd op veertien miljoen euro.

Na het binnenhalen van Szymanski en wellicht Boëtius zal Feyenoord zich vermoedelijk gaan richten op de linksbackpositie. Tegenover Voetbal International gaf de hoofdtrainer van het zoekende Feyenoord aan dat hij regelmatig zelf ook contact heeft met spelers. ''Ja, ik app wel eens met een interessante speler, maar dat is wat anders dan dat ik een deel van de taken van de technisch directeur overneem. Ik informeer slechts naar zijn perspectief op speeltijd bij de club waar hij op dat moment zit. Negen van de tien keer hoor je dan dat hij daar nog voor zijn kans wil gaan. Zoals ook het geval was met Calvin Stengs", aldus Slot.