Pascal Jansen benoemt nieuwe aanvoerder bij AZ na vertrek Owen Wijndal

Woensdag, 20 juli 2022 om 18:00 • Wessel Antes • Laatste update: 18:02

Bruno Martins Indi is komend seizoen de aanvoerder van AZ, zo heeft Pascal Jansen woensdag bekendgemaakt tijdens zijn vooruitblik op de wedstrijd tegen Tuzla City aanstaande donderdag. Martins Indi neemt de taak over van Owen Wijndal, die deze zomer voor tien miljoen euro vertrok naar Ajax.

De keuze voor Martins Indi is volgens Jansen heel logisch. “Bruno is een teamspeler bij uitstek, heeft een goed karakter, de nodige ervaring en is een verlengstuk in het veld van de staf”, aldus Jansen, geciteerd van Voetbal International. De centrale verdediger was in het afgelopen seizoen overigens al de reserve-captain bij afwezigheid van Wijndal. Martins Indi tekende in oktober 2020 voor AZ en speelde sindsdien 79 wedstrijden voor de Alkmaarders. Daarin maakte hij vier doelpunten en gaf hij drie assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ speelt donderdagavond om 20:30 uur de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen het Bosnische Tuzla City. In het duel in de tweede voorronde van de Conference League zal Martins Indi direct de aanvoerdersband dragen. De centrale verdediger was direct eerlijk in zijn eerste interview als reguliere aanvoerder van AZ, toen het over de tegenstander ging. “Tot de loting had ik nog nooit van Tuzla City gehoord. Ik heb weleens gezegd dat toptegenstanders het beste in jezelf naar boven halen, maar als je mindset goed is, haal je de juiste motivatie altijd in jezelf naar boven: ongeacht wie de tegenstander is. Wij nemen Tuzla City heel serieus.”

Jansen heeft Tuzla City inmiddels goed bestudeerd. “Er staat ons best een aardige kluif te wachten. Het zijn overlevers, vechters. Stevige muiters ook, met een gemiddelde lengte van 1.85 tot 1.90 meter.” Voor het duel tegen de Bosniërs heeft Jansen ook een nieuwe keeper aangesteld. Hobie Verhulst begint het seizoen als eerste keeper van AZ ten koste van Peter Vindahl. De Alkmaarders moeten het donderdagavond nog wel doen zonder de geblesseerden Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara.