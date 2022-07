Pirlo gunt voormalig Feyenoorder contract bij achttiende werkgever in loopbaan

Woensdag, 20 juli 2022 om 17:13 • Wessel Antes • Laatste update: 17:39

Colin Kazim-Richards speelt in het komende seizoen voor Fatih Karagümrük in de Süper Lig, zo meldt de club via de officiële kanalen. Karagümrük is een ambitieuze Turkse club die aankomend seizoen onder leiding staat van Andrea Pirlo. Voor de Engelse Turk is het alweer de achttiende werkgever in zijn spelersloopbaan. De spits speelde twee seizoenen in de Eredivisie voor Feyenoord.

Bij Feyenoord speelde Kazim-Richards uiteindelijk 49 officiële wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 8 assists gaf. Met name buiten het veld wist Kazim-Richards de gemoederen bezig te houden. Zo bedreigde hij journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. In FC Rijnmond vertelde Gouka over die situatie destijds. “Kazim was niet tevreden over mijn artikel in de krant en heeft me dat verteld. Hij zei dat hij niet gediend was van wat ik over hem schreef. Dat gesprek werd niet inhoudelijk, maar eerder bedreigend.”

Door die situatie en eerdere incidenten was Kazim-Richards uiteindelijk niet meer welkom in De Kuip. De Rotterdammers wisten hem transfervrij te slijten aan Celtic, maar ook daar werd het geen groot succes voor de spits. In een half jaar tijd speelde Kazim-Richards dertien wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte en een assist gaf. Toch heeft de spits door de jaren heen een aantal grote clubs aan zijn curriculum vitae kunnen toevoegen. Zo speelde Kazim-Richards naast Feyenoord en Celtic onder andere bij Fenerbahçe, Galatasaray en Olympiacos.

??Karagümrük'e Hos Geldin Colin Kazim Richards???? Milli futbolcu Colin Kazim Richards'i kadromuza kattik. pic.twitter.com/nVqHENyIn4 — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 19, 2022

De nieuwe werkgever van Kazim-Richards wordt binnen Turkije gezien als een club die de topploegen kan gaan aanvallen. Karagümrük heeft de afgelopen jaren veel geld kunnen investeren in nieuwe spelers en hoopt op deze manier aansluiting te vinden bij de Turkse top. Onder andere Lucas Biglia, Fabio Borini en Ahmed Musa staan onder contract bij de club. In het afgelopen seizoen eindigde het team op de achtste plek in de Süper Lig. Met het aanstellen van Pirlo hoopt de leiding die eindpositie volgend seizoen te verbeteren.