Clubloze Luciano Narsingh is ditmaal wel gevoelig voor lokroep uit Polen

Woensdag, 20 juli 2022 om 17:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:02

Luciano Narsingh begint aan zijn derde avontuur in het buitenland. Het Poolse MKS Miedz Legnica meldt woensdag namelijk dat de 31-jarige vleugelaanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarige verbintenis, met daarbij de optie voor de club om het contract met nog eens een seizoen te verlengen. Narsingh was transfervrij nadat Sydney FC in mei besloot om het aflopende contract van de buitenspeler niet te verlengen.

Narsingh had in januari van dit jaar al de mogelijkheid om in Polen te gaan spelen. Lechia Gdansk had serieuze interesse, maar de keuze van de routinier viel uiteindelijk op de club uit Sydney. Narsingh kwam in Australië tot veertien wedstrijden (een doelpunt), meestal als invaller. Het was niet voldoende voor het bestuur van Sydney FC om de samenwerking een vervolg te geven. Enkele maanden later kiest hij dus alsnog voor een contract in Polen.

?? Luciano Narsingh wzmacnia Miedz ?? Niderlandzki skrzydlowy zwiazal sie roczna umowa z opcja przedluzenia o kolejne dwanascie miesiecy ?? Luciano, witamy w Miedzi i zyczymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach ?? pic.twitter.com/LavtE8SeOg — MKS Miedz Legnica (@MiedzLegnica) July 20, 2022

De door Miedz Legnica aangetrokken Narsingh speelde eerder in het buitenland voor Swansea City. In Nederland waren er dienstverbanden bij sc Heerenveen, PSV, Feyenoord en FC Twente voor de negentienvoudig international van het Nederlands elftal. Narsingh was in eigen land laatstelijk actief bij Twente, dat afscheid van hem nam medio 2021. Daarna zat de aanvaller een halfjaar zonder club, om vervolgens in Sydney onderdak te vinden.

Narsingh speelt komend seizoen op het hoogste niveau in Polen, want Miedz Legnica promoveerde in de afgelopen jaargang naar de Ekstraklasa. Zondag werd op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen een punt gepakt op bezoek bij Radomiak Radom. De kersverse aanwinst van de promovendus kan komend weekeinde zijn debuut maken tegen Lech Poznan, de kampioen van het seizoen 2021/22.