Scheidsrechter maakt einde aan grimmig oefenduel tussen Sparta en Willem II

Woensdag, 20 juli 2022 om 16:33 • Wessel Antes

De oefenwedstrijd tussen Willem II en Sparta is woensdagmiddag in de 83e minuut bij een tussenstand van 0-2 voor de Rotterdammers gestaakt. Scheidsrechter Robin Vereijken vond het niet nodig om nog langer door te gaan toen er richting het eind van de wedstrijd meerdere opstootjes plaatsvonden. Dani Mathieu en Adil Auassar waren de aanstichters.

Het opstootje kwam tot stand toen Mathieu ruzie kreeg met Auassar. De ervaren aanvoerder van Sparta greep de invaller van Willem II bij de keel, waarna meerdere spelers zich met het opstootje kwamen bemoeien. Daardoor ontstond er een hoop duw- en trekwerk en kregen beide spelers geel. Toch dacht Vereijken op dat moment nog dat de wedstrijd wel uitgespeeld kon worden.

Nog geen twee minuten later werd Spartaan Bart Vriends hard aangepakt. Vriends had bij het eerdere opstootje juist nog een rol als vredestichter. Rechtsback Dirk Abels stelde zelfs dat er sprake was van een natrappende beweging van een speler van Willem II. Daardoor werd het weer onvriendelijk en besloot Vereijken om met de wedstrijd te stoppen. Toevalligerwijs werd de wedstrijd twintig minuten voor de opstootjes al tijdelijk gestaakt vanwege onweer. Uiteindelijk is er in totaal 83 minuten gevoetbald.

Sparta stond tijdens het laatste fluitsignaal met 0-2 voor dankzij doelpunten van Arno Verschueren en Sven Mijnans. De clubs reageerden tot dusver nog niet op het onvriendelijke oefenduel. In competitieverband zullen Sparta en Willem II elkaar dit seizoen niet treffen. Sparta voorkwam op de laatste speeldag van afgelopen seizoen degradatie, terwijl Willem II wel degradeerde. De Tilburgers willen in het komende seizoen direct weer promoveren vanuit de Keuken Kampioen Divisie. Daarom werden ervaren spelers als Lucas Woudenberg en Kostas Lamprou binnengehaald.