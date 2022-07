Canadees talent overtuigt en sleept tweejarige deal bij PSV in de wacht

Woensdag, 20 juli 2022 om 16:07 • Rian Rosendaal

Simon Colyn maakt definitief de overstap naar PSV, zo maakt de Eindhovense club woensdag officieel wereldkundig. De pas twintigjarige aanvaller werd afgelopen seizoen gehuurd van het Canadese Vancouver Whitecaps en de samenwerking beviel zo goed dat hij een contract tot medio 2024 heeft getekend in het Philips Stadion. Colyn speelt komend seizoen bij Jong PSV onder Adil Ramzi, die de naar het eerste elftal vertrokken Ruud van Nistelrooij opvolgt.

"Het is een geweldig gevoel om hier nog twee jaar onder contract te staan", jubelt Colyn na het zetten van de handtekeningen in gesprek met PSV TV. "Het was een prima eerste jaar, ik heb me goed ontwikkeld. Ik was natuurlijk nieuw, op huurbasis, dus ik moest wennen aan aan de club, aan de stad en het team. Maar toen ik gewend was, was het een goed seizoen voor me", aldus de jonge Canadees, die onder Van Nistelrooij tot 5 doelpunten en 3 assists kwam in 28 wedstrijden namens Jong PSV.

Colyn blijft normaal gesproken bij Jong PSV, al kreeg hij in de voorbereiding speeltijd van Van Nistelrooij in de hoofdmacht. De aanvaller scoorde zelfs tweemaal in de met 6-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen BW Lohne. "Dat was een geweldige ervaring. De spelers hebben me goed opgevangen. Het was mooi om dat mee te maken en dat niveau te ervaren en om hier rond te lopen en het uiterste van mezelf te vragen. Want dit is waar we naar toe willen." Colyn wil dit seizoen opnieuw belangrijk zijn voor Jong PSV, maar stiekem denkt hij ook al aan de stap naar het eerste elftal van de club.

"Dit wordt een belangrijk jaar voor me", erkent de jonge Canadees. "Wanneer ik goed presteer wordt mijn doel om door te stoten naar het eerste team. Eerst wil ik het goed doen bij Jong PSV en laten zien dat ik klaar ben voor de volgende stap. Dat wil ik dit seizoen laten zien", zo besluit Colyn, die dus een nieuw tweejarig contract in Eindhoven in de wacht heeft gesleept.