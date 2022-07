Zelfvertrouwen bij Barcelona groeit: ‘Wij zijn beter dan Real Madrid’

Woensdag, 20 juli 2022 om 14:48 • Wessel Antes

Raphinha blaakt van het zelfvertrouwen gedurende zijn eerste weken bij Barcelona, zo blijkt uit een interview dat hij heeft gegeven. Raphinha debuteerde dinsdagnacht tijdens de eenvoudige 0-6 oefenzege van Barça tegen Inter Miami en wist zelfs een doelpunt mee te pikken. De Braziliaan gaf in de persconferentie na afloop aan dat hij denkt dat de Catalanen beter zijn dan Real Madrid.

Raphinha is erg tevreden over de helft die hij speelde tegen Inter Miami. Hij geeft aan zich nu al comfortabel te voelen in het elftal van Xavi. “Ik ben heel erg blij dat ik direct heb kunnen scoren en dat alles zo goed ging. Ik zat goed in de wedstrijd en hoop dit te kunnen voortzetten”, aldus de 25-jarige vleugelspeler, geciteerd van het Spaanse AS. In de rust werd Raphinha vervangen door Ousmane Dembélé.

Aanstaande zondag speelt Barcelona om 05.00 uur Nederlandse tijd de volgende oefenwedstrijd, tegen aartsrivaal Real Madrid. Raphinha heeft er vertrouwen in dat Barça ook die wedstrijd zal gaan winnen. “Natuurlijk. Ik hoop dan weer te scoren. Daar krijg ik vertrouwen van. Al helemaal wanneer het tegen een team als Real Madrid is. Al ben ik ervan overtuigd dat wij beter zijn dan zij.” Een gewaagde uitspraak van de Braziliaan, gezien de eindstand in LaLiga afgelopen seizoen. Real wist maar liefst dertien punten boven de Catalanen te eindigen.

In het aankomende seizoen wil Raphinha niet alleen presteren met Barcelona. De Braziliaan heeft nog een grote kinderdroom die hij wil verwezenlijken. “Mijn droom is om naar Qatar te gaan met Brazilië. Ik hoop in de komende maanden te groeien in mijn zelfvertrouwen en prestaties zodat ik dat doel kan bereiken.” Raphinha speelde tot dusver negen interlands, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Bij Brazilië is hij een van de grote concurrenten voor Ajacied Antony.