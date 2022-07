Preview met Unibet: Bevestigt Mbappé zijn status als sterspeler van de Ligue 1?

Woensdag, 20 juli 2022 om 16:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:53

Kylian Mbappé kwam afgelopen seizoen tot 28 doelpunten en veroverde daarmee de topscorerstitel in de Ligue 1. De Franse aanvaller verlengde na een lange soap zijn contract bij Paris Saint-Germain en hoopt zich komend seizoen opnieuw tot topschutter van de Franse hoogste divisie te kronen. Hij heeft met Wissam Ben Yedder echter wel geduchte concurrentie. De aanvalsleider van AS Monaco was afgelopen seizoen goed voor 25 competitietreffers. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de grootste kanshebbers voor de eerste plaats in het topscorersklassement in de Franse competitie.

Mbappé leek na afgelopen seizoen hard op weg naar Real Madrid. De 57-voudig international van Frankrijk verbaasde echter vriend en vijand door op het allerlaatste moment toch een nieuwe verbintenis bij PSG te ondertekenen in plaats van transfervrij te vertrekken. Mbappé ligt nu nog tot medio 2025 vast in Parijs. In 182 Ligue 1-duels was hij al goed voor 134 goals en 61 assists. Mbappé manifesteerde zich afgelopen seizoen ondanks de komst van Lionel Messi als absolute sterspeler van de Franse topclub en is hierdoor de gedoodverfde favoriet om zijn topscorerstitel in de Ligue 1 te prolongeren.

Wissam Ben Yedder kan terugkijken op een van de meest succesvolle seizoenen uit zijn loopbaan. De 31-jarige spits was in 2021/22 goed voor 32 goals over alle competities. Met zijn 25 doelpunten in competitieverband had hij een groot aandeel in de derde plaats van AS Monaco in de Ligue 1. Begin augustus zal hij tijdens de derde voorronde van de Champions League in het tweeluik met PSV eens te meer willen bewijzen dat hij een neusje voor de goal heeft. In de afgelopen drie jaar wist Ben Yedder in 124 officiële duels voor de Monegasken 73 maal het net te vinden.

Naast Mbappé zijn de ogen bij PSG in aanvallend opzicht natuurlijk ook gericht op Neymar en Lionel Messi. Neymar kwam het afgelopen seizoen echter niet verder dan dertien competitiedoelpunten, terwijl Messi tijdens zijn eerste seizoen in Parijs bleef steken op een schamel aantal van zes goals in de Ligue 1. Zeker Messi was in de afgelopen jaren bij Barcelona altijd goed voor minstens 25 doelpunten per seizoen. De leeftijd begint natuurlijk mee te spelen, maar heeft de Argentijn nog minstens één topseizoen in zich?

