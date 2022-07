Pep Guardiola maakt van ‘beul van Ajax’ een topprioriteit voor Manchester City

Woensdag, 20 juli 2022 om 13:33 • Guy Habets • Laatste update: 13:42

Marc Cucurella kan een transfer naar Manchester City gaan maken. De linkspoot met de weelderige haardos staat bovenaan het wensenlijstje van trainer Pep Guardiola, die volgens transferexpert Fabrizio Romano van de club te horen heeft gekregen dat er onderhandeld gaat worden over de komst van de Spanjaard.

Manchester City raakt binnen afzienbare tijd Oleksandr Zinchenko kwijt aan Arsenal en dus zoekt Guardiola naar een opvolger die als aanvallende linksback uit de voeten kan. Cucurella is volgens de Spaanse manager daarvoor de aangewezen man en dus gaat City in gesprek met Brighton & Hove Albion, de club van de 23-jarige Catalaan. Er is al een mondelinge overeenkomst tussen Cucurella en City en dus hangt het slagen van de deal af van de onderhandelingen met Brighton.

De linksbenige Spanjaard werd opgeleid bij Barcelona, maar liep Guardiola daar net mis. Cucurella werd in de zomer van 2012 opgenomen in de cantera van los Azulgrana, net toen Pep zijn overstap naar Bayern München had gemaakt. Uiteindelijk bleef Cucurella tot medio 2020 bij Barcelona, waarna hij voor ruim elf miljoen euro verkocht werd aan Getafe. Een jaar later was Brighton al overtuigd van zijn kunnen en telde het achttien miljoen neer en weer een seizoen later kan de man met de weelderige haardos dus nog een transfer gaan maken.

Fans van Ajax zullen Cucurella nog kennen van het Europa League-tweeluik dat hun ploeg in het voorjaar van 2020 speelde tegen Getafe. Toen was hij nog op huurbasis actief voor de club van toenmalig trainer José Bordalás en was hij één van de spelers die het bloed onder de nagels van de Ajacieden vandaan haalde. De Spanjaarden wonnen destijds thuis met 2-0 en hadden genoeg aan een 2-1 nederlaag in Amsterdam om door te gaan. Bij Brighton speelt Cucurella nu samen met Joël Veltman en Kjell Scherpen.