Memphis Depay en Barcelona worden al op het schild geheven in Spanje

Woensdag, 20 juli 2022 om 12:56 • Guy Habets • Laatste update: 13:18

Memphis Depay is nog lang niet afgeschreven als aanvaller van Barcelona. Dat schrijven de Spaanse kranten naar aanleiding van de oefenwedstrijd die de Catalaanse club dinsdagnacht speelde tegen Inter Miami (6-0 winst). Memphis maakte daarin een prima indruk en scoorde op fraaie wijze.

Het toonaangevende El País voorspelt al dat Memphis de strijd om de spitspositie bij Barcelona hoe dan ook aan zal gaan, ondanks het aantrekken van Robert Lewandowski. "Dit team liet weer zien honger te hebben en het mooiste was ongetwijfeld het doelpunt van Memphis", zo valt er te lezen. "Hij had losse heupen en liet zijn danspartner alleen achter door hem op razendsnelle wijze voorbij te dribbelen. Hij liet daarmee zien niet zomaar de handdoek in de ring te gooien. De club kan hem wel zeggen dat hij weg moet, maar Memphis is nog lang niet klaar."

De Spaanse pers was sowieso al vol lof over het spel van los Azulgrana. Trainer Xavi heeft volgens de Mundo Deportivo een team gesmeed dat er al klaar voor is. "Barcelona zette hier een show neer, maakte op gevarieerde wijze doelpunten en bood ons allemaal hoop voor het komende seizoen. Het superieure Barça speelde goed en Xavi heeft het vuurwerk gekregen waar hij om vroeg. Zes goals, op geweldige wijze gemaakt, en het was brutaal en frivool om te zien."

In Sport valt wel nog enige terughoudendheid te ontdekken. Zij wijzen erop dat Inter Miami als club uit de Major League Soccer wel heel weinig tegenstand kon bieden. "Het is dus nog veel te vroeg om conclusies te trekken, maar dromen mag altijd. Wat we hier in Miami hebben gezien, laat je dromen. Dromen is gratis en is één van de laatste dingen die nog vrij zijn van belastingen. Barcelona heeft in ieder geval alvast een boodschap afgegeven: dit jaar worden er geen grappen gemaakt."