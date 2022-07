Miedema zorgt drie dagen voor EK-kraker voor broodnodige opsteker

Vivianne Miedema is terug in de selectie van de Oranje Leeuwinnen. De spits en aanvoerder verbleef ruim een week in isolatie vanwege een coronabesmetting, waardoor ze de EK-wedstrijden tegen Portugal (3-2 overwinning) en Zwitserland (1-4 overwinning) moest laten schieten. Miedema is nu echter weer beschikbaar voor bondscoach Mark Parsons, die met Nederland in voorbereiding is op de ontmoeting met Frankrijk van zaterdag in de kwartfinale. Het duel om een plek in de halve eindstrijd vindt plaats in Rotherham en begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Miedema maakte de start van het EK Vrouwen in Engeland, een 1-1 gelijkspel tegen Zweden, nog wel gewoon mee. Kort na de openingswedstrijd in Sheffield werd het coronavirus bij de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen geconstateerd, waarna een periode in zelfisolatie volgde. Zonder de inbreng van de aanvaller werd de kwartfinale bereikt. Miedema vierde overigens afgelopen vrijdag haar 26ste verjaardag in isolatie op haar hotelkamer in Engeland.

Naast Miedema werd ook Jackie Groenen in de beginfase van het EK besmet met het coronavirus. De middenvelder keerde afgelopen zondag in de ontmoeting met Zwitserland terug in de formatie van Parsons. Daarnaast verlieten Sari van Veenendaal en Lieke Martens het EK voortijdig met respectievelijk een schouderblessure en een kwetsuur aan de voet. Aniek Nouwen viel net als Van Veenendaal uit tegen Zweden en miste hierdoor het groepsduel met Portugal. De verdediger was echter op tijd fit voor de afsluitende poulewedstrijd tegen de Zwitsers.