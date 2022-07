Shirts met Lewandowski-bedrukking om uiterst opmerkelijke reden uitverkocht

Woensdag, 20 juli 2022 om 12:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:23

Robert Lewandowski is de topaankoop van Barcelona tijdens de zomerse transferwindow en het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag naar zijn shirt de pan uitrijst. Barça-fans die bij het Camp Nou een shirtje van de Poolse doelpuntenmachine wilden bemachtigen, moesten echter een teleurstelling verwerken. De club kon om een merkwaardige reden namelijk geen shirts met zijn bedrukking meer verkopen.

De Nike-winkel bij het Camp Nou is door zijn voorraad heen, omdat ze geen letter ‘W’ meer hebben om op de shirts te bedrukken. In een video die op Instagram is geplaatst, is een medewerker van de winkel te zien die aan een fan uitlegt dat het niet langer mogelijk is om shirts met Lewandowski te bedrukken.

Barcelona presenteerde Lewandowski afgelopen dinsdag als nieuwe aanwinst. Bayern München stemde uiteindelijk in met een bod van circa 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. De nieuwe aanvalsleider van de Catalanen tekende een contract voor vier jaar. In zijn verbintenis is een ontsnappingsclausule van maar liefst vijfhonderd miljoen euro opgenomen.

Barcelona speelde dinsdagnacht een vriendschappelijke duel met Inter Miami (0-6 winst). Lewandowski nam deel aan de warming-up met zijn nieuwe ploeggenoten, maar een officieus debuut liet nog op zich wachten. Voor Barcelona staat er komende zondag opnieuw een oefenwedstrijd op het programma, dan wacht aartsrivaal Real Madrid. De kans bestaat dat Lewandowski dan wel zijn eerste minuten in het shirt van los Azulgrana gaat maken.