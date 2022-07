Drie spelers verlaten het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk per direct

Youri Regeer, Youri Baas en Naci Ünüvar zijn op weg terug naar Nederland. Het drietal was met Ajax mee op trainingskamp naar Oostenrijk, maar kampt nu met blessures. Het herstel zal in Nederland plaats gaan vinden, zo maakt de Amsterdamse club bekend.

Baas en Ünüvar zaten dinsdag al niet bij de selectie toen Ajax het in een vriendschappelijke wedstrijd opnam tegen RB Salzburg (2-3 overwinning). Regeer was er toen wel bij en mocht een half uur meedoen, maar werd al gauw getorpedeerd door een Oostenrijker en had daar zichtbaar last van. Het is niet duidelijk of die charge te maken heeft met de kwetsuur van Regeer, die last zou hebben van pijn aan de voet. Ook Ünüvar heeft problemen met zijn voet, terwijl Baas een rugblessure heeft.

De drie jongelingen kregen deze voorbereiding de kans om zich te laten zien aan trainer Alfred Schreuder. In de eerste paar oefenwedstrijden maakten veel jonge spelers, waaronder dus Regeer, Baas en Ünüvar, speelminuten en dat drietal werd beloond met deelname aan het trainingskamp in Oostenrijk. Dat de jonge Ajacieden dat nu voortijdig moeten verlaten, zal een hard gelag voor ze zijn.

Eerder deze voorbereiding werd er al geoefend tegen SV Meppen, Paderborn, Lokomotiva Zagreb, KAS Eupen en dus Salzburg. Dat leverde Ajax drie overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag op. Over een paar dagen speelt de formatie van Schreuder vriendschappelijk tegen Eintracht Frankfurt en op dinsdag 26 juli is Shakhtar Donetsk de laatste oefentegenstander, waarna op zaterdag 30 juli de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat. Een week later begint de competitie voor de Amsterdammers met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.