Slot: ‘Ben ervaringsdeskundige in slachtoffer zijn van het succes van de club’

Woensdag, 20 juli 2022 om 11:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:40

Feyenoord verloor tijdens de zomerse transferwindow al zes basisspelers, maar trainer Arne Slot raakt nog altijd niet in paniek, ook al hebben de Rotterdammers de selectie nog niet op orde. Het Eredivisie-seizoen vangt over 2,5 week aan en Slot hoopt in de komende weken alsnog verschillende aanwinsten te verwelkomen.

Het verliezen van vele sterkhouders is voor Slot geen nieuwe ervaring. Als trainer van AZ bevond hij zich al eens in een soortgelijke situatie. “Ik ben ervaringsdeskundige in slachtoffer zijn van het succes van de club waar ik werkzaam ben”, zegt de 43-jarige oefenmeester in een interview met Voetbal International. “Bij AZ was dat al zo: gedeeld koploper in een seizoen dat eindigde door corona, daarna je beste spelers kwijtraken en weer vol enthousiasme beginnen. Nu gebeurt min of meer hetzelfde bij Feyenoord.”

Net als Feyenoord, raakte ook Ajax deze transferwindow al de nodige basiskrachten kwijt. Toch ziet Slot een duidelijk verschil. “Zij hebben de middelen dat vrijwel direct op te lossen. PSV in zekere zin ook. Je ziet bij die clubs dingen gebeuren die haaks staan op hoe wij het proberen op te vangen bij Feyenoord. Ajax betáált een recordbedrag (32,5 miljoen, Steven Bergwijn, red.) voor een aanvaller, wij ontvángen een recordbedrag (25 miljoen, Luis Sinisterra, red.) voor een aanvaller. We zitten dus in een andere fase.”

De zomerse transferwindow is nog zes weken open en dus maakt Slot zich nog geen al te grote zorgen. “Nee, ik ben niet in paniek”, geeft hij aan. “Ook al komen we momenteel wat tekort, kwalitatief en kwantitatief.” De hoofdtrainer van Feyenoord acht een linksback, backup voor Gernot Trauner en Senesi, aanvallende middenvelder en nieuwe spits nog steeds wenselijk. “En dan moeten we hopen dat er niet nog een basisspeler vertrekt. Tegelijk besef ik dat Feyenoord het ook niet kan tegenhouden. Ik zou er wellicht mee kunnen leven. Ook dat is namelijk beleid: alles verkopen en met het geld dat binnenkomt gericht bouwen aan de toekomst.”