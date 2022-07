TOP Oss wordt na wonderlijke deal ingeruild voor Champions League-sensatie

Woensdag, 20 juli 2022 om 09:57 • Guy Habets

Kay Tejan maakt een wonderlijke transfer. De spits van TOP Oss, die afgelopen jaar pas zijn eerste seizoen in het profvoetbal doormaakte, wordt verhuurd aan de Moldavische landskampioen Sheriff Tiraspol. Die club verraste afgelopen seizoen nog in de Champions League.

Op de kanalen van Sheriff en TOP Oss is te lezen dat Tejan komend seizoen in Transnistrië, de Moldavische regio waar Tiraspol in ligt, te bewonderen is. De spits wordt door Oss voor een jaar verhuurd en Sheriff heeft een optie tot koop bedongen. Hoe hoog het vastgelegde bedrag van die koopoptie precies is, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving van beide clubs. Tejan zou woensdagavond al kunnen debuteren voor zijn nieuwe club in de voorronde van de Champions League.

Vorig jaar maakte Sheriff nog een wonderbaarlijk seizoen door in het miljardenbal. In een groep met Real Madrid, Internazionale en Shakhtar Donetsk werden ze kansloos geacht, maar mede door een uitoverwinning op Real Madrid deden de Moldaviërs tot op de slotdag mee om kwalificatie voor de knock-outfase. Dat lukte uiteindelijk net niet en dus hoopt men dit seizoen weer een nieuwe poging te kunnen doen. Om het hoofdtoernooi te halen, moet er in de tweede voorronde afgerekend worden met het Sloveense NK Maribor en Tejan kan die wedstrijden dus al spelen.

De loopbaan van de 25-jarige Amsterdammer krijgt daarmee opnieuw een bijzondere wending. Tejan speelde jarenlang bij amateurclubs en maakte in 2021 pas de overstap naar het profvoetbal. Toen plukte TOP Oss hem weg bij Quick Boys en dat was een gouden greep, want Tejan kwam vorig jaar tot veertien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is dus ook Sheriff opgevallen en de twintigvoudig Moldavisch kampioen durft de gok met de sterke aanvaller wel te nemen.