Brand in het Philips Stadion: deel van tribune beschadigd

Woensdag, 20 juli 2022 om 09:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:04

In het Philips Stadion is woensdagochtend een brand uitgebroken. Op beelden op sociale media zijn rookwolken boven het stadion te zien. Volgens de brandweer Brabant-Zuidoost is een deel van de tribune beschadigd.

"We hebben twee tankautospuiten ingezet voor een brand in het Philips stadion aan de Frederiklaan in Eindhoven", schrijft de brandweer Brabant-Zuidoost op Twitter. "De brand in het Philips stadion is snel onder controle. Een deel van de tribune is beschadigd, hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend."

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de brandweer om 09.15 uitrukte en dat de brand vermoedelijk woedde in de hoek van het PSV-stadion op een tribune, boven de Basic Fit. In de sportschool werd iedereen naar buiten gestuurd. "Er werd verteld dat er een kleine brand was en we uit voorzorg naar buiten moesten", zegt een van de aanwezigen.

We hebben twee tankautospuiten ingezet voor een brand in het Philips stadion aan de Frederiklaan in #Eindhoven. Het is nog niet bekend wat er brand. Nadere info volgt. — Brandweer BZO (@BrandweerBZO) July 20, 2022

De brand in het Philips stadion is snel onder controle. Een deel van de tribune is beschadigd, hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. #Eindhoven — Brandweer BZO (@BrandweerBZO) July 20, 2022

Boel staat in brand bij ?@PSV? pic.twitter.com/L5u0zJWCL1 — Aad de Mos (@aad300) July 20, 2022