Fans van Olympique Marseille zijn massaal in de ban van Cristiano Ronaldo

Woensdag, 20 juli 2022 om 09:31 • Guy Habets

De fans van Olympique Marseille zijn in de ban van Cristiano Ronaldo. Wat dinsdagavond begon als een grap, is nu uitgelopen op een massale manifestatie op Twitter van mensen die de Portugees over hopen te halen om bij OM te komen spelen.

Het balletje ging rollen toen Piers Morgan, een Engelse analist die het goed kan vinden met Ronaldo, te kennen gaf dat de volgende bestemming van CR7 wel eens een verrassende zou kunnen zijn. Daarop besloot een fan van Marseille een post op Twitter te plaatsen waarin hij zichzelf voordeed als transferjournalist en de komst van Ronaldo naar het Stade Vélodrome aankondigde. De reacties daarop stroomden binnen, allemaal onder de hashtag #RonaldOM.

Het begon als een grap, maar nu posten veel fans van Marseille zelfgemaakte creaties van de Portugees in het shirt van hun club (zie bovenstaand voorbeeld) en wordt Ronaldo bedolven onder berichten waarin hem gevraagd wordt naar Zuid-Frankrijk te komen. De hashtag #RonaldOM werd zelfs de meest populaire in Frankrijk. In veel berichten wordt ook gerefereerd aan Erik ten Hag, die Ronaldo wel toestemming moet geven om Manchester United te verlaten en naar Marseille te komen..

De toekomst van de topscorer aller tijden van de Champions League houdt de gemoederen in de voetbalwereld bezig. Ronaldo sloeg de internationale toer van Man United over en leek daarmee voor te sorteren op een vertrek, maar Ten Hag meldde daarna dat de twee een goed gesprek hadden gehad en dat hij op de Portugees rekende. De al eerder aangehaalde Piers Morgan deed maandagavond echter uit de doeken dat hij verwacht dat Ronaldo niet meer voor United gaat spelen.